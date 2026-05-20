Augustinavičius: Prezidentūra ir ministerija susitarė dėl gyventojų indėlių įveiklinimo

„Kaip ir numatyta, prezidentas teiks pavasario sesijai įstatymą dėl indėlių įveiklinimo – dėl skolinimosi iš gyventojų mokant jiems palūkanas už einamąsias sąskaitas (komerciniuose bankuose – BNS) per ILTE“, – po Gitano Nausėdos susitikimo su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu žurnalistams trečiadienį sakė vyriausiasis prezidento patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius.
„Gerbiamo prezidento ir gerbiamo ministro buvo aptarta, kad buvo daug diskusijų, bet iš esmės yra rasti kompromisai, tai dabar reikia jau judėti su projektu į Seimą ir jį realiai įgyvendinti“, – pridūrė jis.
Anot V. Augustinavičiaus, projektas, kuris buvo derintas su Europos Centriniu Banku (ECB), numato, kad vienas gyventojas per ILTE galėtų paskolinti iki 2,5 tūkst. eurų.
Kaip balandį rašė BNS, G. Nausėda pranešė, kad ECB neoficialiai pritarė gyventojų indėlių įveiklinimui per ILTE. Anot jo, indėlių investavimas su valstybės garantija turėtų iš esmės pakeisti paskolų ir indėlių rinką.
Kiek anksčiau V. Augustinavičius yra teigęs, kad gyventojai komercinių bankų einamosiose sąskaitose laikomas lėšas galėtų skolinti ILTE, kuri jas investuotų į šalies ekonomiką. Anot jo, ILTE investuojant bent pusės gyventojų indėlius su valstybės garantija galėtų būti įlieta virš 1 mlrd. eurų papildomų investicijų.
V. Augustinavičiaus teigimu, tai būtų saugi investicija gyventojams, o dabar sąskaitose laikomų pinigų bankai neskolina ekonomikai, todėl „reikalingas valstybės įsikišimas“.
Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus vasarį savo ruožtu pabrėžė, kad pernai gruodį Lietuvos žmonės ir įmonės indėliuose laikė 40 mlrd. eurų, kurių dauguma yra „indėliai iki pareikalavimo“, neduodantys finansinės grąžos.
BNS rašė, kad Prezidentūra dar prieš metus iškėlė idėją suteikti nacionaliniam plėtros bankui prieigą prie gyventojų indėlių.
Naujausi komentarai