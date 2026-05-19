Baltijos šalys sutarė kartu plėtoti autonominį transportą

Susisiekimo ministras Juras Taminskas kartu su Latvijos susisiekimo ministru Ačiu Švinka ir Estijos infrastruktūros ministru Kuldaru Leisu Taline pasirašė tai numatantį memorandumą, antradienį pranešė ministerija.
„Autonominis transportas pasaulyje vystosi labai sparčiai, todėl mūsų tikslas, kad Lietuva ir visas Baltijos regionas ne vytųsi pokyčius, o būtų tarp juos kuriančių lyderių. Siekiame kartu su kaimynais dalintis patirtimi, testuoti inovacijas realiomis sąlygomis“, – pranešime teigė J. Taminskas.
Pasak ministro, tai leis tarp valstybių atlikti autonominių transporto priemonių bandymus, diegti jų sprendimus ir keistis su sauga susijusiais duomenimis.
Anot ministerijos, Lietuva siekia didesnio europinio finansavimo strateginiams transporto projektams, todėl tikimasi, kad Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai 2027 metais leis tą pasiekti.
