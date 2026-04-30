Darbuotojų atstovai palaiko MMA didinimą 138 eurais

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojo Ričardo Garuolio teigimu, galima diskutuoti ir apie nuosaikesnį MMA didinimą kartu keliant neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD), tačiau dėl to profsąjungos sutarimo dar neturi.
„Daugiausia mes už tą didesnį, 138 eurų pakėlimą, nes darbo užmokesčio augimo prognozės paprastai yra konservatyvios ir realiai būna aukštesnės. (...) Darbo užmokestis pastoviai auga ir jeigu jis, pavyzdžiui, metų pradžioje atitinka tuos numatytus procentus (MMA ir vidutinio darbo užmokesčio santykio – BNS), tai metų pabaigoje nukrenta“, – BNS ketvirtadienį sakė R. Garuolis.
„Manome, kad reikia maksimaliai patį aukščiausią (MMA ir VDU santykį – BNS) palaikyti“, – kalbėjo jis.
Lietuvos bankas ketvirtadienį Trišalei tarybai pateikė du 2027 metų MMA skaičiavimus – pagal nuosaikų scenarijų kitąmet minimalus atlyginimas galėtų didėti 6,4 proc., arba 73,6 euro, tuo metu spartesnio didinimo scenarijus numato 12 proc. augimą, arba 138,1 euro.
Tuo metu Lietuvos verslo konfederacija pasiūlė MMA didinti 6–7 proc., tačiau kartu pakelti ir pastaruosius metus nekoreguotą NPD. Verslo teigimu, įmonių galimybės sparčiai didinti minimalų atlygį yra ribotos, o mažiausiai uždirbantiems panašias pajamas galima užtikrinti nuosaikiau keliant MMA, tačiau kartu padidinus ir NPD.
R. Garuolio teigimu, darbuotojų atstovai sutarimo dėl NPD didinimo kol kas neturi, dėl to dar bus diskutuojama – anot jo, tai jautrus klausimas siekiant labiau finansuoti gynybą.
„NPD didinimui, pajamų progresyvumui iš principo pritariame, bet tai mažintų valstybės pajamas. Tai blogai, nes krašto apsaugai, viešojo sektoriaus atlyginimams (...) reikia lėšų. Tie dalykai mums nepatinka“, – teigė R. Garuolis.
„Aišku, kažkiek galėtų NPD pakėlus padidėti pajamos darbuotojų. Tai klausimas, kur reikia daugiau diskusijų, svarstymų, koks tas NPD galėtų būti“, – pridūrė jis.
Finansų viceministras Darius Sadeckas ketvirtadienį teigė, kad svarstant NPD kėlimą reikia įvertinti prioritetinius valstybės poreikius, nes padidinus NPD ji surinktų mažiau pajamų.
Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putk ketvirtadienį teigė, kad šiuo metu diskusijų dėl NPD didinimo nėra.
MMA nuo šių metų padidinta 11 proc. (115 eurų) iki 1153 eurų (iki mokesčių) – tai sudaro 47,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio.
