Degalų kainos šalyje toliau mažėjo: kas labiausiai pigo?

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 1,81 euro iki 2,09 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,94 euro ir buvo 1,3 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (1,96 euro).
Mažiausia dyzelino kaina fiksuota „Utentros“ degalinėje Utenoje – 1,81 euro, o didžiausia – „Viada“ tinklo 20 degalinių, „Circle K“ tinklo 10 degalinių, „Baltic Petroleum“ degalinėje Neringoje ir „Degtos“ degalinėje Vievyje. Pastarosiose litras dyzelino kainavo 2,09 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,68 euro iki 1,95 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,80 euro ir buvo 1,1 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (1,82 euro).
Pigiausias benzinas penktadienį buvo „Jozita“ tinklo dviejose degalinėse Klaipėdos rajone ir Pakruojo rajone, kur kainavo 1,68 euro. Didžiausia benzino kaina, siekusi 1,95 euro, fiksuota „Viada“ tinklo 28 degalinėse, „Circle K“ tinklo 12 degalinių ir „Degtos“ degalinėje Vievyje.
Tuo metu dujų kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 0,79 euro iki 0,98 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,89 euro ir buvo 0,4 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (0,90 euro).
Mažiausia dujų kaina buvo „Madalva“ degalinėje Tauragės rajone – 0,79 euro, o didžiausia – „Circle K“ tinklo dviejose degalinėse Raseinių ir Šilalės rajonuose, kur kainavo 0,98 euro.
Didmeninė benzino kaina gegužės 14 dieną Lietuvoje buvo 1,67 euro, o dyzelinas kainavo 1,76 euro.
Brent naftos kaina rinkoje ketvirtadienį siekė 105,72 JAV dolerio už barelį.
