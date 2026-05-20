Ekonomistas pratrūko: būsto paramos dalybas palygino su sovietiniu „blatu“

Situaciją griežtai įvertino ekonomistas Žygimantas Mauricas, kuris pareiškė, kad tokia tvarka primena sovietmečio praktiką.
Ekonomistas savo įraše socialiniame tinkle „Facebook“ svarstė, ar tokio rezultato apskritai buvo galima išvengti.
„Lietuvos žmonės pasipiktino paramos būstui įsigyti dalybomis: cirkas ir visiškas absurdas“, – sako nusivylę Lietuvos žmonės.
O ar galėjo būti kitaip? Vargu. Nes esant tokiai paramos dalinimo tvarkai „tam davė, tam davė, o tam – nieko nebeliko“, buvo naivu tikėtis kitokio rezultato. Nes juk „kas pirmesnis – tas gudresnis“. O galbūt atvirkščiai – „kas gudresnis – tas pirmesnis“? O gal pirmesnis yra tas, kuris turi „blatą“, t. y. reikalų tvarkymą per neoficialias pažintis bei ryšius?“ – rašė Ž. Mauricas.
Pasak jo, jaunesni žmonės, gimę jau nepriklausomoje Lietuvoje, galbūt net nebežino, ką reiškia žodis „blatas“, tačiau vyresnė karta tokią sistemą puikiai prisimena iš sovietmečio.
„Galbūt jauni, nepriklausomoje Lietuvoje gimę piliečiai nebežino, kas yra „blatas“, tačiau lietuviai tokioje sistemoje buvo priversti gyventi penkis dešimtmečius trukusios sovietų okupacijos metu. Tuomet prekių deficitas, nepotizmas ir korupcija buvo kasdieniai palydovai, o žmonės valandų valandas stumdydavosi eilėse prie deficitinių skalbimo miltelių, majonezo ar tualetinio popieriaus. O sąžiningi piliečiai visada likdavo kvailio vietoje, nes jiems iš po nosies (iš po prekystalio) geriausius daiktus nugvelbdavo „blatą“ turintys korumpuoti parsidavėliai, nomenklatūra bei komunistų partijos elitas“, – teigė ekonomistas.
Ž. Maurico teigimu, didžiausia problema yra ne tik pati paramos skirstymo tvarka, bet ir jos poveikis visuomenės pasitikėjimui valstybe.
„Blogiausia yra tai, kad tokia sistema žemina piliečių orumą, o gerovės valstybės be orių žmonių nesukursi. Taip galima sukurti nebent „gerą“ valstybę, kurioje „geras“ valdžios atstovas numeta žmonėms kaulą tarsi šunims ir stebi, kaip šie dėl jo kovoja, prarasdami ne tik savo orumą, bet ir savigarbą“, – kritikos negailėjo jis.
Savo komentarą ekonomistas užbaigė perspėjimu, kad Lietuva neturėtų grįžti prie tokių praktikų.
„Viliuosi, kad Lietuva savo rankomis tokios sistemos neatkurs“, – rašė Ž. Mauricas.
Primename, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija buvo paskelbusi, jog prašymai valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ir subsidijai bus priimami gegužės 19 dieną nuo 9 iki 16 valandos arba iki tol, kol pasibaigs kvietimui skirtos lėšos.
Tačiau gyventojai netrukus ėmė skųstis stringančia sistema, o kvietimas buvo sustabdytas praėjus maždaug dešimčiai minučių nuo jo pradžios.
