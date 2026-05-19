Finansų ministras: esu atviras svarstyti siūlymą naikinti paramą antros pensijų pakopos dalyviams

„Matant, kad tikrai yra sričių, kurios yra labiau nuskriaustos, pavyzdžiui, senatvės pensijos – jos nėra tokio lygio, kokio mes norėtume. Aš visai būčiau atviras svarstyti tokius pasiūlymus, diskutuoti ir pasidalinti tais argumentais“, – antradienį žurnalistams Klaipėdoje sakė K. Vaitiekūnas.
„Mes esame diskutavę su (Seimo – BNS) Biudžeto ir finansų komiteto pirmininku šita tema. Aš suprantu tuos privalumus, kuriuos duotų (paramos naikinimas – BNS) – tiesiog atsilaisvintų nemaža lėšų dalis, kuri galėtų būti skiriama kažkur kitur“, – pridūrė jis.
Ministras pabrėžė, kad šiuo metu visų mokesčių mokėtojų lėšos skiriamos remti dalies žmonių kaupimą pensijai: „Dabartinė sistema reiškia, kad valstybė moka mūsų visų biudžeto pinigus į dirbančiųjų privačias sąskaitas fonduose.“.
K. Vaitiekūnas sako nemanantis, kad antroji pensijų pakopa sugriūtų atsisakius valstybės paskatos.
„Ji (kaupimo sistema – BNS) be tos skatinamosios priemonės veiktų, aš manau. Tikrai veiktų. Papildomos paskatos nebūtų, bet tai nemaži resursai, kurie gali būti nukreipiami į labiau skaudamas vietas valstybėje“, – sakė finansų ministras.
Dabar žmogus į fondą įneša 3 proc. savo ikimokestinio atlyginimo, o valstybė prideda 1,5 proc. užpraėjusių metų vidutinio šalies darbo užmokesčio.
Kaip antradienį rašė portalas lrt.lt, A. Sysas siūlys atsisakyti 1,5 proc. valstybės įmokos – tokį pasiūlymą ji žada registruoti Seime svarstant 2027 metų valstybės biudžetą.
A. Syso teigimu, apie 300 mln. eurų, kiek dabar valstybė sumoka šios paskatos, būtų galima skirti mažas pajamas gaunantiems pensininkams.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė balandį teigė, kad jeigu būtų panaikinta anuitetų prievolė, kaip siūlo prezidentas Gitanas Nausėda, reikėtų svarstyti, ar tokiu atveju valstybė turėtų prisidėti skatinamąja įmoka.
BNS rašė, kad valdžiai nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą per ketvirtį kaupimą nutraukė apie 550 tūkst. žmonių, arba beveik 40 proc. kaupiančiųjų, tuo metu liko kaupti apie 860 tūkst. Pasitraukusiems išmokėta beveik 3,2 mlrd. eurų, o „Sodrai“ grįžo apie 1,3 mlrd. eurų.
Nutraukti kaupimą žmonės dar gali iki 2027 metų pabaigos.
