Finansų ministras sunerimęs dėl ekonominės situacijos: turime rinktis

Pasak jo, konflikto Artimuosiuose Rytuose sukeltą ekonominę įtampą reikėtų malšinti laikinomis ir tikslinėmis priemonėmis.
„Esu susirūpinęs – Lietuvoje balandį infliacija siekė apie 5 proc., didesnė nei tikėjomės iki konflikto. Konfliktas tiek skatina infliaciją, tiek slopina ekonomikos augimą. Tai yra prasčiausia ekonominė padėtis, į kurią galėtume patekti“, – Kipre prieš Ekonomikos ir finansų reikalų ministrų tarybos (Ecofin) posėdį žurnalistams sakė K. Vaitiekūnas, paklaustas, ar jam kelia nerimo Europos ekonominė situacija.
„Turime rinktis: ar skatinti ekonomikos augimą, ar stabilizuoti kainas“, – pridūrė Lietuvos ministras.
K. Vaitiekūnas taip pat pabrėžė, jog reikėtų orientuotis į tikslines pagalbos priemones.
„Mums reikia susikoncentruoti į laikinų ir tikslinių priemonių taikymą, jos ne tokios brangios bei turi geresnį poveikį. Sutinkame su Komisijos siūlymu orientuotis į jas“, – sakė K. Vaitiekūnas.
„Turėti daugiau fiskalinės erdvės, be abejo, visada būtų gerai, tačiau turime atsižvelgti ir į (finansų – BNS) tvarumą, skolos lygį ir ekonomikos augimo perspektyvą“, – pridūrė jis.
Ministras taip pat teigė, kad ES turėtų siūlyti daugiau iniciatyvų, kurios skatintų būsto pasiūlą: „Trūksta priemonių ir politikos, kuri skatintų statyti būstą, todėl sutinkame su Komisija, kad reikia naujų priemonių pasiūlos pusėje, nes paklausai skatinti priemonių užtenka.“
(be temos)
(be temos)