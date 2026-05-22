 Finansų ministras sunerimęs dėl ekonominės situacijos: turime rinktis

Finansų ministras sunerimęs dėl ekonominės situacijos: turime rinktis

2026-05-22 11:20
Lukas Juozapaitis (BNS)

Lietuvoje ir Europos Sąjungoje auganti infliacija ir vangus ekonomikos augimas kelia susirūpinimą, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.

Kristupas Vaitiekūnas
Kristupas Vaitiekūnas / P. Peleckio / BNS nuotr.

Pasak jo, konflikto Artimuosiuose Rytuose sukeltą ekonominę įtampą reikėtų malšinti laikinomis ir tikslinėmis priemonėmis.

„Esu susirūpinęs – Lietuvoje balandį infliacija siekė apie 5 proc., didesnė nei tikėjomės iki konflikto. Konfliktas tiek skatina infliaciją, tiek slopina ekonomikos augimą. Tai yra prasčiausia ekonominė padėtis, į kurią galėtume patekti“, – Kipre prieš Ekonomikos ir finansų reikalų ministrų tarybos (Ecofin) posėdį žurnalistams sakė K. Vaitiekūnas, paklaustas, ar jam kelia nerimo Europos ekonominė situacija.

„Turime rinktis: ar skatinti ekonomikos augimą, ar stabilizuoti kainas“, – pridūrė Lietuvos ministras.

K. Vaitiekūnas taip pat pabrėžė, jog reikėtų orientuotis į tikslines pagalbos priemones.

„Mums reikia susikoncentruoti į laikinų ir tikslinių priemonių taikymą, jos ne tokios brangios bei turi geresnį poveikį. Sutinkame su Komisijos siūlymu orientuotis į jas“, – sakė K. Vaitiekūnas.

„Turėti daugiau fiskalinės erdvės, be abejo, visada būtų gerai, tačiau turime atsižvelgti ir į (finansų – BNS) tvarumą, skolos lygį ir ekonomikos augimo perspektyvą“, – pridūrė jis.

Ministras taip pat teigė, kad ES turėtų siūlyti daugiau iniciatyvų, kurios skatintų būsto pasiūlą: „Trūksta priemonių ir politikos, kuri skatintų statyti būstą, todėl sutinkame su Komisija, kad reikia naujų priemonių pasiūlos pusėje, nes paklausai skatinti priemonių užtenka.“

Šiame straipsnyje:
ekonomikos augimas
Ekonominė situacija
bloga situacija
Kristupas Vaitiekūnas
skatinti ekonomiką
stabilizuoti kainas

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Komentarai

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tai viskas kaip
zmones NT perka be sustojimo, nesvabu kokios kainos, perka viska is parduotuviu, nesvabu kokios kainos, vis daugiau nauju automobiliu perka, nesvabu kokios kainos, ir jau net mada tureti po buta nuomai, ar ten jau su lektuvais skraidyti i keliones ir pan. o bankuose vien tik pas zmones yra 32 milijardai eur, darbu turim visi ant tiek daug, kad net klientams duris parodom, o i kai kuriuos skambucius net kiti nereaguoja. tad nesuprantu ka cia tas ministras svaigsta.
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Manau
per vėlai susirūpinote. reikėjo galvoti kai iš šalies buvo išguita beveik milijonas savų piliečių.
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