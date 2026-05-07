ILTE renkasi 40 mln. eurų finansinės priemonės „MILInvest 2“ valdytojus

Iki vasaros pabaigos planuojama atrinkti du fondų valdytojus, kuriems bus patikėta valdyti po beveik 20 mln. eurų.
„Lietuvos kariuomenei reikia to, ko reikalauja šiuolaikinis mūšio laukas, o tai reiškia, kad turime žengti koja kojon su inovacijomis. Kariuomenės modernizacija ir naujų technologijų taikymas išlieka mūsų prioritetu”, – pranešime teigė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Atrinkti valdytojai steigs bendroves, kurios investuos į ankstyvos ir vėlesnės stadijos startuolius, veikiančius gynybos ir saugumo sektoriuose. Numatytos tiek tiesioginės investicijos į įmones ir jų akceleravimas, tiek preakceleravimo programų finansavimas
Investicijas galės gauti įmonės, įsteigtos Lietuvoje, kitose Europos Sąjungos ar NATO valstybėse, taip pat Ukrainoje. Viena esminių sąlygų – įmonių kuriama nauda bent vienerius metus turi būti skirta Lietuvai, pavyzdžiui, per darbo vietas ar mokesčius.
ILTE Veiklos plėtros tarnybos vadovas Tadas Gudaitis pabrėžia, kad ši iniciatyva yra svarbus žingsnis stiprinant šalies inovacijų potencialą gynybos srityje.
„Siekiame pritraukti patyrusius fondų valdytojus, kurie stiprintų ekosistemą. Lietuvai ypač svarbu kurti stiprius gynybos startuolius – tai ne tik didina mūsų nacionalinį saugumą, bet ir atveria galimybes aukštos pridėtinės vertės technologijų plėtrai bei eksportui”, – pranešime teigė T. Gudaitis.
30 mln. eurų šiai priemonei skyrė Ekonomikos ir inovacijų, 10 mln. eurų – Krašto apsaugos ministerijos.
Pirmojoje „MILInvest” iniciatyvoje 29 startuoliai dalyvavo akceleravimo programose, atlikta 21 tiesioginė investicija, kurių bendra suma – daugiau kaip 11 mln. eurų.
