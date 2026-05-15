Įspėja gyventojus: vasarą – dar brangesnė elektra ir dujos

Klaipėdos socialinių išmokų skyriuje – eilės. Žmonės prašo kompensacijų, nes sąskaitos tik didėja. Tiesa, dalis gyventojų ir dabar už elektrą gali mokėti mažiau, bet arba ignoruoja, arba nežino.
Lietuvoje 412 tūkst. pažeidžiamų vartotojų, t. y. socialinių pašalpų gavėjai, neįgalieji, kuriems priklauso pigesnis visuomeninis elektros tarifas. Tiesa, juo naudojasi tik trečdalis.
Ketvirtadienį Seime bus svarstomas Vyriausybės įstatymas – nepriklausomi tiekėjai patys turės pranešti žmonėms, jei šie moka daugiau nei gali.
„Per mėnesį 3–9 eurų būtų galima mokėti mažiau“, – teigė energetikos viceministrė Edita Gudauskienė.
Pagal siūlomą tvarką, žmogui reikės tik sutikti su tiekėjo atsiųstu pasiūlymu elektroniniu paštu ar žinute, kad pereitų į visuomeninį tiekimą.
„Turbūt skriaudos nebus, matyt, tiekėjai šiandien negali pasiūlyti tokios kainos“, – komentavo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius.
Tačiau nepriklausomi elektros tiekėjai nepritaria pokyčiams esą gali nubyrėti nemažai klientų.
„Būtų didelis netekimas, pakankamai didelė vartotojų bazė“, – kalbėjo „Elektrum Lietuva“ Komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas.
Tiesa, pasirinkimą turi – konkuruoti, pasiūlyti dar pigesnę elektrą nei visuomeninis tiekėjas „Ignitis“.
„Jei bus galimybės, stengsimės siūlyti mažesnę kainą rinkoje, tačiau ne visuomet tai yra įmanoma“, – neslėpė M. Kavaliauskas.
Net ir pereinant prie pigesnio tarifo, nuo liepos elektra brangs visiems, t. y. 500 tūkst. visuomeninio tiekimo vartotojams.
„Visuomeninė elektros kaina didės 2 centais už kilovatvalandę. Jei turime vienos laiko zonos 22 centus už kilovatvalandę, planuojama, kad ji bus 24 centai nuo liepos“, – aiškino R. Pocius.
Net mažiausių pajamų gavėjams tarifas irgi didės.
„Pažeidžiamiems vartotojams turime 18 centų, o bus 20 centų už kilovatvalandę“, – pridūrė R. Pocius.
„Pažeidžiami moka 4 centais mažiau nei visi kiti, tad tikimybė, kad mokės mažiau, yra labai didelė“, – sakė E. Gudauskienė.
Tiesa, kiti įtaria, jog nuolaidų prireikė dėl politinių reitingų.
„Manau, politika čia irgi daug reiškia“, – teigė M. Kavaliauskas.
Kainos mažinimas pažeidžiamiems vartotojams dengiamas iš anksčiau surinktų elektros gamintojų pajamų viršpelnių.
„Apie 13 mln. jų yra grąžinami tarifų mažinimui“, – sakė R. Pocius.
Visuomeninėje „Ignitis“ kaina peržiūrima du kartus per metus. Šįkart tarifas kyla, nes elektra brangsta biržose.
„Elektros kaina iki metų pabaigos turėtų laikytis 100–110 eurų, kai pernai buvo 85 eurai, tad padidėjimas ganėtinai didelis“, – neslėpė „Elektrum Lietuva“ Komercijos vadovas.
Nuo liepos brangs ir dujos – tiek maisto gaminimui, tiek šildymui pabrangimas laukia toks pats.
„Kaina augs apie 4 centai už kubinį metrą“, – komentavo R. Pocius.
Lietuva dujas daugiausia perka iš JAV ir Norvegijos, bet rinkoje susidarė keista situacija – prekybininkams neapsimoka kaupti dujų atsargų.
„Nemato finansinės naudos, kad dujas dėti į saugyklą, nes žiemą dujų kaina tokio pat lygio arba žemesnė“, – aiškino R. Pocius.
Gyventojai galėjo sulaukti dar didesnio kainų šuolio, jei įmonė „Ignitis“ nebūtų nusipirkusi dalies dujų pigiau iš anksto. Tiesa, reguliuotojas žada rimtas derybas su „Ignitis“, kaip dar dujas atpiginti.
„Kainodarą susieti ne su Europos birža, bet amerikiečių, kuri stabilesnės, nėra svyravimo“, – kalbėjo R. Pocius.
LNK.LT primena, kad galutiniai elektros bei dujų tarifai bus patvirtins iki šio mėnesio pabaigos.
