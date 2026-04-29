 Įvertino Lietuvos įmonių pajamas ir pelną: kokie rezultatai?

2026-04-29 16:03
BNS inf.

Lietuvos įmonės pernai gavo 151 mlrd. eurų pajamų – 1 proc. mažiau nei 2024 metais (152 mlrd. eurų), o jų bendrasis pelnas augo 1,6 proc. iki 39,2 mlrd. eurų (38,6 mlrd. eurų), remdamasis Valstybės duomenų agentūros pirminiais skaičiavimais skelbia portalas „Verslo žinios“.

Įvertino Lietuvos įmonių pajamas ir pelną: kokie rezultatai? / Freepik.com nuotr.

Anot jo, didžiausias pajamų augimas fiksuotas nekilnojamojo turto (NT) bei apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuose – atitinkamai 11,1 proc. iki 2,7 mlrd. eurų ir 9 proc. iki 2,2 mlrd. eurų.

Portalo teigimu, daugiau nei trečdalį visų verslo pajamų uždirbo prekybos įmonės – jų pajamos pernai augo 3 proc. iki beveik 59 mlrd. eurų. Apdirbamosios gamybos bendrovės gavo apie 36 mlrd. eurų pajamų – 6,5 proc. daugiau nei 2024 metais.

Tikslūs duomenys, kiek pajamų ir pelno pernai uždirbo Lietuvos verslai, bus žinomi pateikus finansines ataskaitas Registrų centui.

Metines ataskaitas įmonės turi patvirtinti per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos ir Registrų centrui pateikti per 30 dienų.

