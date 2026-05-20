Jaunų šeimų pyktis: būsto parama išdalinta per 10 minučių

Ričardas juokauja, kad šiose lenktynėse jam nepasisekė.
„Jaunos šeimos neturi jaustis taip, lyg varžytųsi dėl loterijos bilieto“, – sakė vilnietis Ričardas Asačiovas.
„Jeigu pinigų nėra, tada prasideda bado žaidynės, žiurkių lenktynės ar dar kaip bepavadinsi“, – pridūrė Seimo narys Linas Kukuraitis.
Tūkstančiai jaunų šeimų patikėjo valstybės pažadu paremti įsigyjant pirmąjį būstą.
„Bandžiau jungtis nuo devintos valandos ir kelių minučių. Buvo tragedija – sistema visiškai nekrovė. Po to bandžiau užeiti dar kartą, bet vėl viskas strigo“, – pasakojo R. Asačiovas.
„Kiršinami žmonės, suteikiamos didelės viltys. Žmonės nežiūri, kiek iš tiesų skirta lėšų, o jų – mizeris. Norinčiųjų yra tūkstančiai“, – teigė Seimo narys Algirdas Sysas.
Pinigus planuota dalyti kone visą darbo dieną, tačiau 5,5 mln. eurų parama buvo išdalinta vos per 10 minučių.
„Praėjo tas dešimties minučių laikotarpis ir forma tiesiog dingo. Tada supratau, kad jau beviltiška“, – sakė R. Asačiovas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikina, kad tokia situacija nestebina. Esą pernai pinigai buvo išdalinti dar greičiau – per šešias minutes.
„Ieškome teisingo būdo, kaip tai padaryti, ir šis variantas atrodo teisingiausias – kai visi vienu metu pildo paraiškas“, – aiškino socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
„Tai nieko bendro neturi su oria ir visoms šeimoms prieinama parama“, – sakė L. Kukuraitis.
Pagal dabartinę tvarką šeimos be vaikų gali gauti 15 proc. subsidiją būstui, o šeimos su vaikais – nuo 20 iki 30 proc. kompensaciją.
„Šiais metais paramą gaus maždaug 340 šeimų. Vidutinė subsidija siekia apie 18 tūkstančių eurų“, – skaičiavo J. Zailskienė.
Vis dėlto parama pasinaudos tik keli šimtai žmonių, nors pagalba deklaruojama visoms jaunoms šeimoms.
„Tai ženklas, kad reikia aiškesnių prioritetų – kam ir kokiais tikslais tokia parama skiriama“, – teigė Seimo narys Mindaugas Lingė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Opozicijos atstovai sako, kad valdžia turėtų arba valdyti žmonių lūkesčius, arba ieškoti daugiau pinigų.
„Ar žmogui tikrai reikia paramos, ar jis ją gauna vien todėl, kad yra jaunas?“ – klausė M. Lingė.
„Jeigu darai universalią programą, turi skirti ir rimtus pinigus, kad visos šeimos galėtų pasinaudoti“, – pridūrė L. Kukuraitis.
Dalis valdančiųjų pripažįsta, kad dabartinė sistema pinigus tiesiog „mėto į orą“ – subsidijas gauna ne tie, kam labiausiai reikia, o tie, kurie greičiausi.
„Reikėtų plėsti savivaldybių būsto fondą. Atsirastų konkurencija privatininkams, gal mažėtų ir nuomos kainos. Tas lėšas, kurias dabar ištrupiname ir supykdome žmones, reikėtų skirti savivaldai.“, – sakė A. Sysas.
„Valstybė pati galėtų įsteigti statybų įmonę ir statyti socialinius būstus“, – kalbėjo Seimo narys Remigijus Žemaitaitis.
Anksčiau valstiečiai tikėjosi, kad kompensacijos paskatins jaunas šeimas kurtis regionuose.
„Regionai susikėlė tarp Klaipėdos ir Palangos – ten iš esmės ir nugulė didžioji dalis pinigų“, – teigė A. Sysas.
Ministerija pripažįsta – pinigų reikėtų daugiau, tačiau programos stabdyti neketina.
„Kad pinigų reikia daugiau – faktas. Bet nutraukti šios paramos tikrai neplanuojame“, – tikino J. Zailskienė.
Jaunos šeimos prašo bent jau grąžinti eiles, kad paramos būtų galima laukti oriai ir aiškiai matyti savo galimybes.
„Kaip darželių sistemoje – matai savo vietą eilėje, matai, ar artėji. Tada gali kažką planuoti. Dabar nežinai nieko ir gali laukti metų metus“, – sakė R. Asačiovas.
Kol kas ministerija geresnio sprendimo pasiūlyti negali – tik laukti kitų metų.
Naujausi komentarai