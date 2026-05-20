LEA įvertino visų rūšių degalų kainas

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos Lietuvoje trečiadienio rytą svyravo nuo 1,83 euro iki 2,09 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 1,97 euro ir buvo 1,7 proc. mažesnė nei antradienį (2,005 euro).
Mažiausia dyzelino kaina trečiadienį fiksuota „Emsi“ degalinėje Marijampolės savivaldybėje – 1,83 euro, o didžiausia – „Baltic Petroleum“ degalinėje Neringoje. Pastarojoje litras dyzelino kainavo 2,09 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,72 euro iki 1,97 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,85 euro ir buvo 1,7 proc. mažesnė nei antradienį (1,89 euro).
Pigiausias benzinas trečiadienio rytą buvo „Sauridos“ degalinėje Visagine, kur kainavo 1,72 euro, o brangiausias, atsiėjęs 1,97 euro, – „Baltic Petroleum“ degalinėje Neringoje.
Tuo metu dujų kainos svyravo nuo 0,76 euro iki 0,98 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,88 euro ir buvo 0,7 proc. mažesnė nei antradienį (0,89 euro).
Mažiausia dujų kaina buvo „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – 0,76 euro, o didžiausia „GM Circle K“ degalinėje Šakių rajone, kur siekė 0,98 euro.
Didmeninė benzino kaina gegužės 19 dieną Lietuvoje buvo 1,71 euro, o litras dyzelino kainavo 1,79 euro.
Brent naftos kaina rinkoje antradienį siekė 111,28 JAV dolerio už barelį.
