Lietuva papildys ginkluotės atsargas dar už maždaug 280 mln. JAV dolerių

Kaip trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), pagal šį HIMARS įsigijimo sutarties papildymą Lietuvos kariuomenei perkami papildomi paleidimo įrenginiai su kovine ir mokomąja amunicija.
Ją sudarys skirtingų tipų ir kovinių charakteristikų valdomų raketų komplektai, valdymo ir ryšių įranga bei logistinės priežiūros ir mokymo paketas.
Sutartį įgyvendins JAV įmonė „Lockheed Martin“.
Kaip rašė BNS, Lietuva 2022-ųjų pabaigoje pasirašė 495 mln. dolerių sutartį su JAV dėl aštuonių salvinės ugnies sistemų HIMARS įsigijimo.
Pasak KAM, bendra pirmos ir antros HIMARS baterijų sutarties vertė apie 778 mln. JAV dolerių. Tai reiškia, kad sutarties papildymo vertė, kiek pakitus pirmosios baterijos kainai, siekia apie 280 mln. eurų.
„JAV sąjungininkai įsipareigojo pirmąją bateriją pristatyti dar šiais metais, tačiau investuojame į ateitį ir dar labiau stipriname šalies apginamumą, priešo atgrasymą ir mūsų gebėjimą kartu su sąjungininkais gintis rytiniame flange“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Kaip skelbta, šiemet Lietuvą pasieks pirmoji baterija. Kariuomenė tikisi, kad HIMARS sistemos pilną kovinį pajėgumą turėtų pasiekti iki 2027 metų.
KAM pažymėjo, kad per pastaruosius trejus metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 mlrd. eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse.
Lietuva iš amerikiečių perka prieštankines raketų sistemas „Javelin“, šarvuotuosius visureigius JLTV, sraigtasparnius „Black Hawk“, raketines artilerijos sistemas HIMARS, AMRAAM raketas, skirtas vidutinio nuotolio oro gynybos sistemoms NASAMS ir kt.
