Ministerija siūlys išplėsti pelno mokesčio lengvatą reinvestuojamam pelnui

Pavyzdžiui, jeigu įmonė investuoja į pažangias technologijas ar naują įrangą, ji galėtų dukart sumažinti apmokestinamą pelną. Tokia praktika jau taikoma Italijoje, teigiama pranešime.
Ministras Edvinas Grikšas sako, jog Lietuva turi potencialą tapti viena konkurencingiausių regione – pastaraisiais metais šalis augo sparčiau nei daugelis ES valstybių, o verslas įrodė gebėjimą prisitaikyti prie sudėtingų geopolitinių ir ekonominių sąlygų.
„Siekdami tapti dar stipresne 100 mlrd. eurų BVP ekonomika privalome padidinti eksporto mastą iki 50 mlrd. eurų, sustiprinti pramonę ir pritraukti daugiau investicijų, nes vien vidaus vartojimo ar paslaugų sektoriaus augimo tam nepakaks”, – pranešime teigė E. Grikšas.
Anot ministerijos, dėl neaiškumo, ar įmonių veikla atitinka MTEP reikalavimus, jos vengia investuoti į inovacijas.
Ministerijos skaičiavimai rodo, kad tokia priemonė kasmet padidintų Lietuvos bendrąjį vidaus produktą (BVP) apie 0,25 proc. punkto.
Ministerija taip pat planuoja skirti subsidijas, skirtas daugiau nei 110 mln. eurų siekiančioms investicijoms į aukštą darbo našumą, pažangią gamybą ir ekonomikos transformaciją.
Lietuvos pramoninkų konfederacija ir Laisvosios rinkos institutas (LLRI) balandį pasiūlė taikyti nulinį pelno mokesčio tarifą reinvestuojamam pelnui. LLRI skaičiavimais, privačioms investicijoms tokiu atveju „atsirakintų“ apie 900 mln. eurų.
