Ministerija: vėl galima įsigyti naujų gynybos obligacijų emisijų

Balandžio 28 – gegužės 11 dienomis sudarytas 4261 sandoris, skelbia Finansų ministerija.
Nuo trečiadienio vėl galima įsigyti naujų gynybos obligacijų emisijų – 6 mėnesių, 1 metų, 2 metų, 3 metų, už jas bus mokamos 2,5-2,7 proc. metinės palūkanos.
„Galimybė įsigyti gynybos obligacijų bet kuriuo metu, pasiūlytos įvairesnės trukmės ir didesnės palūkanos per dvi savaites leido išplatinti šių obligacijų už beveik trečdalį iki šiol išplatintos sumos ir peržengti pusės milijardo ribą. Tai rodo, kad gynybos obligacijos tapo konkurencinga investavimo priemone“, – pranešime sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
2024 metais pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per 32 emisijas pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 501,9 mln. eurų.
Balandžio 28 – gegužės 11 dienomis platintos keturių skirtingų trukmių emisijos: 6 mėnesių trukmės – šios emisijos gynybos obligacijų išplatinta už beveik 85,9 mln. eurų (2099 sandoriai). Už šią emisiją bus mokama 1,2 proc. pusmetinių palūkanų, ji bus išperkama 2026 metų lapkričio 10 dieną.
1 metų trukmės obligacijų išplatinta už 49,1 mln. eurų (1696 sandoriai), už šią emisiją bus mokama 2,4 proc. metinių palūkanų, ji bus išperkama 2027 metų gegužės 12 dieną. 2 metų trukmės obligacijų išplatinta už beveik 2,5 mln. eurų (246 sandoriai), už šią emisiją bus mokama 2,5 proc. metinių palūkanų, ji bus išperkama 2028 metų gegužės 12 dieną.
Tuo metu 3 metų trukmės obligacijų išplatinta už beveik 1,9 mln. eurų (220 sandorių), už šią emisiją bus mokama 2,6 proc. metinių palūkanų, ji bus išperkama 2029 metų gegužės 12 dieną.
Nuo vasario gynybos obligacijos platinamos nenutrūkstamai, gegužės 12-25 dienomis platinamos 4-ios naujos gynybos obligacijų emisijos.
Naujausi komentarai