Ministras: Lietuva galėtų padaryti tą patį, ką ir Lenkija

Ministras pabrėžia, kad Lietuva tokį sprendimą turi koordinuoti su Lenkija, kurios koncernas „Orlen“ valdo naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose, kad neiškreiptų rinkos bei nesusidurtų su kuro trūkumu.
„Turime Lietuvos ir Lenkijos situaciją, yra „Orlen“ įmonė. Lenkijai įvedus viršpelnių reguliavimą, tikrai siūlyčiau panašiu veidrodiniu principu Lietuvai elgtis panašiai. Ir tikrai tokie sprendimai galėtų būti priimti“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė Ž. Vaičiūnas.
„Bet būtų logiška ir racionalu palaukti Lenkijos sprendimų ir tada pakankamai operatyviai galėtume sureaguoti, kad neiškreiptume rinkos. Jeigu mūsų sprendimai bus kitokie negu Lenkijos, trumpalaikiame ar vidutinės trukmės laikotarpyje galime susidurti ir su dyzelino trūkumu“, – pridūrė ministras.
Kaip BNS praėjusią savaitę sakė Lenkijos finansų ir ekonomikos ministras Andrzejus Domanskis (Andžejus Domanskis), Varšuva balandžio ir gegužės sandūroje turėtų parengti viršpelnio mokesčio modelį energetikos įmonėms, kurios dėl karo Artimuosiuose Rytuose fiksuoja labai aukštas pelno maržas.
Ž. Vaičiūno teigimu, Lietuvos viršpelnio mokestis turėtų būti labai panašus į įvestą kaimynų: „Logiška būtų daryti tokį patį arba labai panašų, galbūt su minimaliais administraciniais skirtumais.“
Pasak jo, apmokestinimas turėtų būti toks, kad nepakenktų dyzelino, benzino ar aviacinio kuro pasiūlai, užtikrintų konkurencingas kainas.
„Tarp šitų dviejų tikslų turime surasti tinkamą balansą“, – teigė Ž. Vaičiūnas.
Ministras patikino, kad toks galimas apmokestinimas aptartas ir su „Orlen Lietuva“.
Ž. Vaičiūno teigimu, dėl karo Artimuosiuose Rytuose sukeltos įtampos energetikos rinkose, išaugo viso pasaulio naftos perdirbėjų maržos, o jų uždirbamų viršpelnių apmokestinimą šalims koordinuoti tarpusavyje nurodė Europos Komisija.
„Jeigu jie daromi tiktai nacionaliniu mastu, galima padaryti klaidą, kuri turės savo pasekmes“, – pabrėžė jis.
Kaip rašė BNS, ES balandžio viduryje pranešė svarstanti siūlymus apmokestinti energetikos įmonių viršpelnį. Ispanijos, Austrijos, Vokietijos, Italijos ir Portugalijos finansų ministrai paragino Briuselį imtis šios priemonės, kad būtų palengvinta vartotojams tenkanti našta.
