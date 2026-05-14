Ministras: už elektrą permoka daugiau nei pusė pažeidžiamų vartotojų

„Iš viso Lietuvoje yra apie 500 tūkst. pažeidžiamų vartotojų, iš jų maždaug 300 tūkst. yra pas nepriklausomus tiekėjus ir jie nesinaudoja pigesne alternatyva (visuomeniniu tiekimu – BNS)“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė Ž. Vaičiūnas.
„Už elektros kilovatvalandę mokami 36, 28 centai, kai tie pažeidžiami vartotojai šiandien galėtų mokėti po 18 arba 20 centų“, – pabrėžė jis.
Ministras ketvirtadienį Seimui teiks pataisas, kurios leistų nepriklausomiems tiekėjams vienašališkai nutraukti fiksuotos kainos sutartis, jei jų kaina yra didesnė už visuomeninę.
Anot Ž. Vaičiūno, pagal tokią tvarką, jei visuomeninio tiekimo tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei pažeidžiamas vartotojas moka pas nepriklausomą tiekėją, pastarasis privalėtų apie tai informuoti, o vartotojui sutikus pereiti į visuomeninį tiekimą, sutartis būtų nutraukiama automatiškai.
„Įsigaliojus naujiems (visuomeninio tiekimo – BNS) tarifams liepos 1 dieną, jau nuo rugsėjo 1 dienos tokie vartotojai galėtų mokėti mažesnę kainą už elektrą – apie 20 centų už kilovatvalandę“, – teigė ministras.
Anot Energetikos ministerijos, statistinio pažeidžiamo vartotojo permoka gali siekti 3–9 eurus per mėnesį, o kartais ir daugiau.
Jos vertinimu, daliai vyresnio amžiaus gyventojų sudėtinga patiems keisti tiekėją, nes jiems trūksta informacijos, jie nežino, kad sutartį galima nutraukti bet kada.
„Pažeidžiami vartotojai dažniausiai nėra labai aktyvūs, dėl to norime pasiūlyti būdą – arba patys nepriklausomi tiekėjai sumažina kainą jiems, arba yra metodas, kaip pereiti į visuomeninį tiekimą“, – kalbėjo Ž. Vaičiūnas.
Pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenys su negalia arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją.
Naujausi komentarai