Naujuoju Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovu išrinktas Gedas Špakauskas

G. Špakauskas iki šiol buvo LŪS vicepirmininkas, organizacijos Pakruojo skyriaus pirmininkas. R. Juknevičius savo ruožtu ūkininkų sąjungai vadovavo nuo 2021 m.
Kaip LŪS skelbia socialiniame tinkle „Facebook“, R. Juknevičius sprendimą pasitraukti iš vadovo posto dar nesuėjus kadencijos pabaigai buvo priėmęs jau anksčiau, o šis suvažiavimas tą sprendimą tik įtvirtino.
Naująją organizacijos vadovybę tuo metu sudarys pirmininkas, naujasis vadovas G. Špakauskas bei 4 vicepirmininkai: buvęs žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas, Martynas Puidokas, Tadas Balčėnas ir Paulius Macas.
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