Olekas apie galimą JAV spaudimą dėl baltarusiškų trąšų tranzito: aš tokių signalų nesulaukiau

„Kol kas aš tokių signalų nesulaukiau“, – ketvirtadienį Eltai sakė jis.
„Visokių šnekų vyksta, bet aš kol kas tokių signalų nesulaukiau. Kai sulauksiu, informuosiu“, – teigė parlamentaras, paklaustas, ar apie signalus iš JAV girdėjo iš kolegų, bendrapartiečių.
J. Olekas akcentavo, kad Lietuvos pozicija dėl baltarusiškų trąšų tranzito pasikeistų tik tuo atveju, jei Baltarusija pakeistų savo vykdomą politiką – paleistų politinius kalinius, užtikrintų Ukrainos saugumą.
„Viskas gyvenime kinta, bet turi keistis ir kitoje pusėje. Mes esame ne kartą sakę, kad, jeigu bus paleisti visi politiniai kaliniai, jeigu bus garantuotas Ukrainos saugumas, kad ji nebus puolama, mes turėsime galimybę kalbėtis“, – pažymėjo jis.
Kaip skelbė naujienų portalas Lrytas.lt, užsienio reikalų ministras apie tai, kad Lietuva sulaukia JAV spaudimo dėl baltarusiškų trąšų tranzito, kalbėjo Lietuvos socialdemokratų (LSDP) frakcijos posėdyje trečiadienį.
Ketvirtadienį žurnalistams Seime jis patvirtino, kad situacija keičiasi, šiuo klausimu jaučiamas padidėjęs aktyvumas iš JAV pusės.
ELTA primena, kad JAV specialusis pasiuntinys Baltarusijai interviu naujienų portalui Lrt.lt anksčiau pareiškė, jog Lietuva turėtų surengti dvišalį susitikimą su Minsku užsienio reikalų viceministrų lygmeniu. Be to, J. Coale'as kalbėjo, jog kalio trąšos iš Baltarusijos ir vėl turėtų keliauti per Lietuvą, esą tokiu būdu „joms atsivertų Europa – iki pat Jungtinių Valstijų“.
Prezidentas G. Nausėda yra sakęs, kad dialogas su Baltarusija būtų galimas tik tuomet, jei Baltarusija parodytų realų norą puoselėti kaimyniškus santykius bei nekeltų grėsmių Lietuvai. Kol kas tokių ženklų, anot šalies vadovo, nematyti.
Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas Remigijus Bridikis Eltai teigė, kad tarnybos įžvelgia galimą rizikų padidėjimą, jei toks sprendimas būtų priimtas. Anot jo, sprendimų priėmėjai apie jas yra informuoti.
Buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracija sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms įvedė 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos neteisėtai laimėjo Aliaksandras Lukašenka.
