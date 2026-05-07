Palygino degalų kainas: kurios degalinės siūlė mažiausią kainą

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 1,85 euro iki 2,15 euro, o vidutinė dyzelino kaina sudarė 2,01 euro ir buvo 1 proc. mažesnė nei trečiadienį (2,038 euro).
Pigiausias dyzelinas ketvirtadienį buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 1,85 euro, o didžiausia jo kaina fiksuota „Degta“ degalinėje Vievyje – 2,15 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,67 euro iki 1,97 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,82 euro ir buvo 0,8 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,84 euro).
Mažiausia benzino kaina fiksuota „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone, kur litras šios rūšies degalų kainavo 1,67 euro. Didžiausia benzino kaina – 1,97 euro – buvo „Propano ir butano dujų centro“ degalinėje Ignalinoje.
Tuo metu dujų kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 0,79 euro iki 0,99 euro, o vidutinė jų kaina siekė 0,91 euro ir buvo 0,2 proc. mažesnė nei trečiadienį (0,91 euro).
Mažiausią kainą už ketvirtadienio siūlė „Madalva“ degalinė Tauragės rajone – 0,79 euro. Didžiausia dujų kaina fiksuota šešiose tinklo „Circle K“ degalinėse ir „Šventosios investicijos“ degalinėje Šventojoje – 0,99 euro.
Trečiadienį didmeninė benzino kaina šalyje buvo 1,69 euro, o dyzelinas kainavo 1,84 euro. Palyginti su gegužės 5 d. kainomis, didmeninė benzino kaina padidėjo 1 centu, o dyzelinas tiek pat atpigo.
Brent naftos kaina rinkoje trečiadienį siekė 101,27 JAV dolerio už barelį.
Naujausi komentarai