Paramos būstui prašymus ministerija sustabdė po 10 minučių

SADM prašymų teikimą per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) sustabdė, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos – 5,6 mln. eurų.
„Pasibaigus valstybės biudžeto lėšoms (...) stabdomas kvietimas teikti prašymus suteikti paramą būstui įsigyti“, – skelbiama ministerijos puslapyje.
Paraiškas anksčiau buvo numatyta priimti iki 16 valandos.
Anot ministerijos, preliminariai skaičiuojama, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1 tūkst. pateiktų prašymų. Vienam pareiškėjui, BNS skaičiavimais, tektų vidutiniškai 18,66 tūkst. eurų.
Valstybės iš dalies kompensuojamos paskolos suma asmenims be šeimos gali siekti 53 tūkst. eurų, šeimai – 87 tūkst. eurų, nuosavo būsto rekonstrukcijai – 35 tūkst. eurų.
Tuo metu jaunoms šeimoms be vaikų gali būti suteikta 15 proc. subsidija, su vienu vaiku – 20 proc., su dviem vaikais – 25 proc., su trimis ir daugiau vaikų – 30 procentų.
30 proc. subsidija taip pat taikoma asmenims su negalia arba šeimoms, kuriose neįgaliųjų yra, asmenims iki 36 metų, kurie buvo likę be tėvų globos ir jų šeimoms, bei vienišiems tėvams.
Teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų dydžių.
Itin greitai prašymų visai paramos sumai gauta ir pernai – per šešias minutes.
