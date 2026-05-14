Pocius atskleidė, kiek nuo liepos gyventojams turėtų brangti dujos ir visuomeninė elektra

„Preliminariai skaičiuojame, kad nuo liepos 1 dienos gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams už kubinį metrą visoms grupėms didės 4 centais“, – BNS sakė R. Pocius.
Pasak jo, pirmai vartotojų grupei, kuri maistui gaminti ar šildytis suvartoja iki 300 kubinių metrų dujų per metus, kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, antrai grupei, suvartojančiai nuo 300 iki 20 tūkst. kubų – nuo 65 iki 69 centų.
„Kas liečia gamtines dujas, reikėtų papildomai paminėti, kad pastovioji kainos dalis – mokėjimas per mėnesį (abonentinis mokestis – BNS) nesikeičia, jis išlieka tas pats“, – pridūrė VERT vadovas.
Tuo metu, anot R. Pociaus, visuomeninio tiekimo elektros kaina turėtų augti dviem centais.
„Tie, kurie yra visuomeniniame tiekime, tai jiems tarifas didėtų dviem centais už kilovatvalandę – nuo 22 iki 24 centų. Čia aš kalbu apie vienos laiko zonos tarifą, kuris yra populiariausias. O kalbant apie pažeidžiamus vartotojus, kurie būtų pasirinkę vienos laiko zonos tarifą, tai visuomeninis augtų nuo 18 centų iki 20“, – sakė VERT vadovas.
Nuo sausio „standartinio“ vienos laiko zonos plano visuomeninio elektros tarifo kaina siekia 22 centus už kWh (su PVM), dviejų laiko zonų: dieninės – 25,8 cento, naktinės – 15,6 cento.
Visuomeninis elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas du kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos.
Balandžio pabaigoje R. Pocius užsiminė apie planus dujų kainas susieti su JAV dujų kainos indeksu „Henry Hub“, o ne su europiniu TTF indeksu, kaip yra dabar. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas ketvirtadienį teigė, kad toks žingsnis galėtų dujų kainą galutiniams vartotojams sumažinti iki penktadalio.
R. Pocius pabrėžia, kad JAV indekso kainos yra stabilesnės.
„Jis yra kur kas stabilesnis ir mažiau reaguoja į geopolitinius įvykius, nes Europos indeksas yra kur kas volatilesnis (labiau svyruojantis – BNS). (...) Iki 30 proc. galima būtų kalbėti apie gamtinių dujų kainos mažinimą, aš turiu omeny dujų importą“, – BNS ketvirtadienį kalbėjo VERT vadovas.
Gamtinės dujos nuo šių metų sausio mažiausiems pirmos grupės buitiniams vartotojams atpigo 10 proc., tačiau abonentinis mokestis padidėjo 18,2 proc. iki 1,17 euro (su PVM), antros grupės vartotojams kintamoji dalis sumažėjo 5,8 proc., o trečios grupės (virš 20 tūkst. kubų) – 4,6 proc.
Ketvirtadienį Europos gamtinių dujų ateities sandorių kaina siekė 46,7 euro už megavatvalandę (MWh) ir buvo 45 proc. didesnė nei prieš karo Artimuosiuose Rytuose pradžią (32,2 euro), rodo portalo „Trading Economics“ duomenys.
Gegužės 4–10 dienomis vidutinė didmeninė elektros kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo daugiau nei du kartus nuo 48 iki 100 eurų už megavatvalandę (MWh).
Naujausi komentarai