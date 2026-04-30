Romanovskis įvardijo, kiek kitąmet turėtų didėti MMA

Toks didėjimas, pasak verslo atstovo, būtų racionalus atsižvelgiant į ekonomikos augimą, įvairių sektorių dabartinę padėtį.
„Mūsų mintis dėl MMA dydžio – turime atsižvelgti į ekonomikos augimą. Ir jeigu pažiūrėtume, kaip sektoriai dabar auga – transporto sektorius, viešojo maitinimo sektorius, viešbučių sektorius – augimas yra kelių procentų dydžio, transporto sektorius netgi susitraukęs yra. Tad mūsų įsivaizdavimas, kad MMA turėtų kilti atsižvelgiant į tai – tai yra tarp 6–7 procentų“, – žurnalistams prieš Trišalės tarybos posėdį ketvirtadienį sakė A. Romanovskis.
„Tai būtų toks protingas kilimas, nes irgi turim suprasti, jeigu jis bus neprotingas, pirmiausia nukentės ne tik darbdaviai, bet ir darbuotojai“, – pabrėžė jis.
Pasak jo, verslas siūlo kartu su nuosaikiu MMA didinimu kelti ir neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD).
A. Romanovskis pabrėžė, kad mažiau didinant minimalų atlyginimą ir kartu keliant NPD mažiausiai uždirbantys bus labiau apsaugoti nuo infliacijos.
„Gali būti tokia situacija, kad gerokai daugiau padidinsi MMA, bet jis bus surytas infliacijos. Todėl ir sakome, kad orientuokimės į mažiausiai uždirbančius – NPD būtent ir yra tas dydis, kuris jiems padeda“, – kalbėjo verslo atstovas.
Be to, jo teigimu, pakėlus MMA per daug sparčiau augs ir infliacija, o žmonės regionuose gali prarasti darbą, nes darbdaviai neatlaikys augančių kaštų.
„Čia reikia ieškoti balanso. Mūsų manymu, balansas yra derinimas tarp NPD ir MMA didinimo – bet nuosaikaus, vertinant tai, kad paskutinius šešerius metus Lietuvoje atlyginimų kilimas buvo visiškai rekordiškas“, – akcentavo A. Romanovskis.
Kaip rašė BNS, Lietuvos darbdavių konfederacija yra pasiūliusi nuo 2027 metų keisti dabartinę MMA apskaičiavimo formulę – nustatant MMA būtų remiamasi praėjusių metų vidutiniu darbo užmokesčiu (VDU) be premijų ir priedų bei pridedamas einamųjų metų prognozuojamas VDU augimas.
Anot konfederacijos, siūlomų pokyčių esmė yra neįtraukti kitų metų VDU augimo, nes priešingu atveju MMA augimas būtų dirbtinis, neatsižvelgus į rinkos situaciją.
MMA nuo šių metų padidinta 11 proc. (115 eurų) iki 1153 eurų (iki mokesčių) – tai sudaro 47,5 proc. VDU.
