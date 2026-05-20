Ruginienė dėl paramos būstui: svarbu, kad kiekviena šeima jaustųsi pirmiausia saugiai

Apie galimybes šiai paramai skirti sutaupytus ministerijos asignavimus premjerė teigė kalbėjusi su ministre Jūrate Zailskiene.
„Paprastai tikrai yra tam tikrų eilučių, kur metų eigoje matome tam tikrus sutaupymus. Socialinė parama yra toks neapibrėžtas klausimas – negali žinoti, kiek žmonių apeliuos į socialinę paramą. Labai tikiuosi, kad jei yra sutaupymų, ministerija pamatys atsilaisvinusias lėšas ir galės skirti daugiau šitai priemonei“, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Jos aktualumas yra didelis“, – pridūrė ji.
Vis dėlto ji pabrėžė, kad nors paramai būstui finansavimo yra per mažai, šiuo metu valstybės prioritetas yra gynyba.
„Pažiūrėkite, kokiu kontekstu mes kalbame – natūralu, kad pirminis prioritetas yra gynyba. Mums svarbu, kad kiekviena šeima Lietuvoje jaustųsi pirmiausia saugiai. Ne tik gynybos prasme, bet ir socialine“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Kaip rašė BNS, trečiadienį ministerija pranešė paramai būstui papildomai skirsianti dar 5 mln. eurų. Parama bus numatyta tiems, kurie paraiškas valstybės iš dalies kompensuojamam būsto kreditui ar subsidijai pateikė antradienį jau po 9.10 valandos.
Antradienį ministerija skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1 tūkst. pateiktų prašymų. Vienam pareiškėjui, BNS skaičiavimais, tektų vidutiniškai 18,66 tūkst. eurų.
