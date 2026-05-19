Savivaldybėms – dar 8,2 mln. eurų: kam jie bus išleisti?

Taip siekiama didinti savivaldybių investicinių sklypų patrauklumą ir sudaryti palankesnes sąlygas investuotojams kurtis regionuose.
„Kokybiška ir investuotojų poreikius atitinkanti infrastruktūra yra viena pagrindinių sąlygų regionams konkuruoti dėl naujų investicijų. Todėl šiais metais esame suplanavę iš viso per keletą etapų paskirstyti 16,6 mln. eurų. Skirdami finansavimą siekiame padėti savivaldybėms greičiau parengti investicijoms tinkamas teritorijas“, – pranešime teigė ministras Edvinas Grikšas.
Šalies savivaldybės gali kreiptis dėl finansavimo inžinerinių statinių, energetikos objektų, ryšių tinklų ir kitos reikalingos infrastruktūros įrengimui. Paraiškas priima Inovacijų agentūra iki birželio 15 dienos.
Pagal ankstesnį šių metų kvietimą gauta paraiškų už 8,4 mln. eurų. Šiuo metu vyksta jų vertinimas.
Pernai pagal šią priemonę finansavimas buvo skirtas 26 infrastruktūros plėtros projektams, kurių bendra vertė siekė 17,9 mln. eurų.
