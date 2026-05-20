Už tokias Darbo kodekso pataisas trečiadienį balsavo trys komiteto nariai, priklausantys valdantiesiems, o du parlamentarai iš opozicijos – konservatorius ir liberalas – buvo prieš.
Kaip komitete sakė jo vadovas socialdemokratas Laurynas Šedvytis, mamadieniai ir tėvadieniai reikalingi, nes vaikus auginančios poros daug dirba.
„Kai kalbame apie demografinę politiką, darbo ir poilsio santykio derinimą ir į ten įterptus vaikus, turime suprati, kad Lietuva gyvena gana unikaliu laikotarpiu (...) – kai kurie dirba ne 40 val. per savaitę, o 50–60 valandų. Kada tokiu režimu dirba abu poroje gyvenantys žmonės, kartais kalbame, kad net vaikai kartais yra sunkiai įmanomi, bet kartais ir stabilūs santykiai“, – kalbėjo jis.
Be kita ko, L. Šedvytis mano, kad diskusijų dėl ilgesnių mamadienių ir tėvadienių nebūtų, jeigu darbdaviai, pavyzdžiui, nesipriešintų kolektyvinėms sutartims, profsąjungų steigimui.
„Jeigu turėtume darbo rinką, kurioje 35, 40 ar 50 proc. darbo jėgos būtų po kolektyvinėmis sutartimis, šitos diskusijos neturėtume“, – teigė parlamentaras, pabrėždamas, kad dabar kolektyvines sutartis turi tik 12 proc. privataus sektoriaus įmonių.
Tuo metu Darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė teigė, kad tokia priemonė neteisinga ir suabejojo, ar ji didins mažėjantį gimstamumą. Pasak jos, pataisos paliestų apie 120 tūkst. darbuotojų.
„Skaičiuojant, kad vidutinė alga yra 1,7 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių, valstybei ir verslui (nauja tvarka – BNS) kainuotų nuo 40 iki 120 mln. eurų“, – komitete teigė A. Maldutytė.
„Turbūt, atlyginimų biudžetas ne guminis pas visus – tiek verslo, tiek biudžetinių įstaigų. Jeigu tiek turėsime papildomai skirti mamadieniams, negalėsime skirti algų didinimui tikrai nusipelniusiems darbuotojams, negalėsime papildomai samdyti žmonių, kurie reikalingi“, – kalbėjo Darbdavių konfederacijos prezidentė.
Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė apgailestavo, kad nėra duomenų, kiek tėvų pasinaudoja mamadienių ir tėvadienių galimybe ir ką jie tomis dienomis veikia.
Dabar šeimai, auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas laisvadienis per tris mėnesius, du vaikus – vienas per mėnesį, o tris – dvi dienos per mėnesį.
Viena pataisų autorių socialdemokratė Jurgita Šukevičienė Seime pristatydama pataisas teigė, kad padidinus kartelę iki 14 metų būtų stiprinamos šeimos – tai galėtų skatinti gimstamumą ir netgi mažinti emigraciją.
Už mamadienius ir tėvadienius mokamas vidutinis darbo užmokestis. Šios laisvos dienos tėvams nesikaupia ir užmokestis už jas nėra kompensuojamas. Jeigu laisvadieniai neišnaudojami, jie tiesiog dingsta, pinigai už juos nėra išmokami.
Darbdavys privalo suteikti šį laisvadienį, tačiau kurią konkrečiai dieną, yra darbuotojo ir darbdavio susitarimo reikalas.
