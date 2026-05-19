Seimas linkęs drausti alkoholį imituojančių gėrimų pardavimą nepilnamečiams

Už tai numatančias socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus inicijuotas Maisto bei Administracinių nusižengimų kodekso pataisas, balsavo 66, prieš buvo 7, o 26 susilaikė. Galutinis balsavimas vyks kitame plenariniame posėdyje.
Pakeitimais siekiama drausti nepilnamečiams parduoti ar perduoti visus alkoholį imituojančius gėrimus, pavyzdžiui, nealkoholinį džiną, tekilą, trauktinę, vermutą, romą. Bauda už tokių gėrimų pardavimą jiems siektų 60–120 eurų, o už nupirkimą ar perdavimą – 20–50 eurų – tokia pat, kaip ir už energetinių gėrimų perdavimą.
D. Razmislevičiaus teigimu, tokie gėrimai pratina jaunimą ateityje vartoti alkoholio turinčius gėrimus.
„Išvaizda, skoniu ir kvapu (nealkoholiniai gėrimai – BNS) primena ir dar turi šiek tiek alkoholio“, – Seimo posėdyje teigė jis.
Liberalas Eugenijus Gentvilas pataisas pavadino „valstybės galios demonstravimu“. Pasak jo, aludariai sako, kad 16–18 metų jaunimas išgeria nedaug nealkoholinių gėrimų.
„Valstietis“ Valius Ąžuolas aiškino, kad gira, turinti 1 proc. alkoholio, nebūtų draudžiama, o nealkoholinis alus be laipsnių – draudžiamas.
Pirmasis apie draudimą nepilnamečiams įsigyti alkoholį imituojančių gėrimų pernai vasarį užsiminė socialdemokratas Antanas Nedzinskas. Tada BNS jis sakė, kad atsiėmęs 2024 metų gruodį pateiktą, bet sukritikuotą siūlymą vėl leisti prekiauti vaikišku šampanu, teiks kompromisines pataisas uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, vyną, sidrą ar kitus panašius gėrimus. Tačiau tokios pataisos jis taip ir neįregistravo.
Lietuvoje prekiauti vaikišku šampanu negalima nuo 2019 metų lapkričio. Draudimas priimtas motyvuojant, kad tai ugdo nepilnamečių įprotį vartoti alkoholį.
