Seimas svarstys siūlymą iki 2 tūkst. eurų padidinti neapmokestinamą palūkanų ribą (Atnaujinta)

2026-05-05 16:46
Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Seimas svarstys siūlymą iki 2 tūkst. eurų padidinti neapmokestinamą palūkanų ribą / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Antradienį tai numatančias Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pataisas, kurias pristatė „Nemuno  aušros“ frakcijos narė Daiva Petkevičienė, po pateikimo palaikė 46 Seimo nariai, 9 buvo prieš, 27 parlamentarai susilaikė.

Projektą svarstys Seimo Biudžeto ir finansų komitetas, vertins Vyriausybė, o plenarinėje salėje jis vėl turėtų atsirasti pavasario sesijos pabaigoje – birželio 25 d.

Pasak D. Petkevičienės, daugiau nei prieš dešimtmetį nustatyta 500 eurų neapmokestinama palūkanų riba dėl infliacijos ir palūkanų normų pokyčių šiandien neatlieka realios investavimo skatinimo funkcijos.

Pateikdama Seimui projektą ji pastebėjo, kad per šį laikotarpį padidėjo kainų lygis ir sumažėjo pinigų perkamoji galia, taip pat padidėjo gyventojų dalyvavimas investicinėje veikloje bei jiems mokamos palūkanos už indėlius bankuose.

Padidinus ribą iki 2 tūkst. eurų, D. Petkevičienės nuomone, būtų atkurtas realus mokesčių lengvatos dydis, atitinkantis dabartines ekonomines sąlygas.

„Gyventojams būtų sudaryta aiški paskata laikyti lėšas bankų indėliuose, investuoti į obligacijas, naudotis tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo galimybėmis“, – sakė D. Petkevičienė.

Jos nuomone, taip pat tai būtų akivaizdi šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonė. 

Bronius
Sudarant terminuoto indėlio sutartį prieš įnešant pinigus į banką jie jau buvo apmokestinti. Bankas moka palūkanas už skolinimąsi. Sutartis sudaroma tarp dviejų šalių, tai kodėl palūkanos virš 500.- turi būti dar kartą apmokestintos trečios šalies, kurios sutartyje nėra.
