Seimas svarstys siūlymą iki 2 tūkst. eurų padidinti neapmokestinamą palūkanų ribą

Antradienį tai numatančias Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymo pataisas, kurias pristatė „Nemuno aušros“ frakcijos narė Daiva Petkevičienė, po pateikimo palaikė 46 Seimo nariai, 9 buvo prieš, 27 parlamentarai susilaikė.
Projektą svarstys Seimo Biudžeto ir finansų komitetas, vertins Vyriausybė, o plenarinėje salėje jis vėl turėtų atsirasti pavasario sesijos pabaigoje – birželio 25 d.
Pasak D. Petkevičienės, daugiau nei prieš dešimtmetį nustatyta 500 eurų neapmokestinama palūkanų riba dėl infliacijos ir palūkanų normų pokyčių šiandien neatlieka realios investavimo skatinimo funkcijos.
Pateikdama Seimui projektą ji pastebėjo, kad per šį laikotarpį padidėjo kainų lygis ir sumažėjo pinigų perkamoji galia, taip pat padidėjo gyventojų dalyvavimas investicinėje veikloje bei jiems mokamos palūkanos už indėlius bankuose.
Padidinus ribą iki 2 tūkst. eurų, D. Petkevičienės nuomone, būtų atkurtas realus mokesčių lengvatos dydis, atitinkantis dabartines ekonomines sąlygas.
„Gyventojams būtų sudaryta aiški paskata laikyti lėšas bankų indėliuose, investuoti į obligacijas, naudotis tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo galimybėmis“, – sakė D. Petkevičienė.
Jos nuomone, taip pat tai būtų akivaizdi šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonė.
(be temos)