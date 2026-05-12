Seime – pataisos, leisiančios valstybinę žemę perduoti dideliems investuotojams be konkurso

Pakeitimais siekiama užtikrinti greitesnį ir paprastesnį žemės suteikimą investuotojams tiek iš valstybės, tiek iš valstybės valdomų įmonių.
Pristatydamas Investicijų ir Žemės įstatymų pakeitimus ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigė, kad jie būtų taikomi stambiems investuotojams.
„Tik numatytus kriterijus atitinkantiems, didžiausią ekonominę naudą valstybei turintiems projektams, kurie tenkina investicijų dydžio, kuriamų darbo vietų, mokamo atlyginimo ir kitus minimalius kriterijus“, – Seime tvirtino ministras.
Pakeitimais siūloma nustatyti galimybę visiškai ar iš dalies atleisti investuotojus nuo žemės nuomos mokesčio, kai investicijos siekia bent 250 mln. eurų ir projektas turi stambaus projekto statusą, taip pat ir tada, kai investicijos siekia bent 20 mln. eurų ir projektas įgyvendinamas regione.
„Didėjant valstybių konkurencijai dėl stambių investicijų, kai kurie investuotojai, rinkdamiesi šalį, kurioje įgyvendinti planuoja savo projektus, gali teikti pirmenybę toms šalims, kurios numato palankesnes sąlygas nuomotis ar įsigyti žemę“, – pridūrė E. Grikšas.
Lengvata nebūtų taikoma valstybinei žemei laisvojoje ekonominėje zonoje ir pramonės parke, kuriems suteiktas valstybei svarbaus projekto statusas.
Taip pat siūloma numatyti galimybę valstybės valdomų bendrovių žemę joms pritarus perleisti investuotojams – išnuomoti be konkurso, parduoti ne aukcione arba perleisti neatlygintinai. Atlyginimo šioms bendrovėms žemės rinkos verte tvarką nustatytų ekonomikos ir inovacijų ministras.
E. Grikšas sako, kad priėmus pataisas, būtų galima sukurti investuotojams palankesnę ir efektyvesnę teisinę aplinką, kuri padėtų Lietuvai sėkmingiau konkuruoti dėl strateginių investicijų tarptautinėje rinkoje ir skatins aukštos pridėtinės vertės verslų plėtrą šalies viduje.
