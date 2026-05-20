Seimo komitetas pritarė griežtesniems reikalavimams įmonėms, tvarkančioms asbestą

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas trečiadienį pritarė Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio.
Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriose yra asbesto ar jo turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti Valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo aplinkos grupės vadovė Rasa Jakubėnienė komitete pranešė, kad 2025 metų pabaigoje buvo tik dvi įmonės pagal iki šiol galiojančią tvarką pranešusios, kad vykdo statybos ir remonto darbus, kai naudojamas asbestas.
„Tai yra labai mažai. Įmonės privalo gauti leidimus tam, kad apsaugotų darbuotojus nuo asbesto poveikio“, – teigė ministerijos atstovė.
Pasak jos, tai taip pat parodo, kad dabartinė tvarka neveikia. „Ne tik pas mus, bet ir visoje Europoje“, – pridūrė ji.
Per pataisų pristatymą Seime kai kurie parlamentarai priekaištavo, kad toks reikalavimas yra „perteklinė biurokratija“ gyventojams, norėsiantiems patiems atsikratyti šiferio.
„Žmogus, gyvenantis kaime, dabar nebegalės surinkti šiferio lapų, nuvežti juos priduoti, turės samdyti specialistus, įmones, firmas, mokėti daug pinigų“, – teigė „valstietis“ Valius Ąžuolas.
R. Jakubėnienė tvirtino, kad naujos taisyklės dėl apsaugos nuo asbesto galiotų tik įmonių darbuotojams, kurie tvarko stogus, o ne gyventojams, kurie patys savo soduose, sodybose ar sklypuose tvarkysis.
