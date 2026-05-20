Sysas: anuitetai yra antros pensijų pakopos sistemos stabdis

„Reikėtų grįžti ir prie to, kad ne „Sodros“ reikalas mokėti anuitetus, nes „Sodra“ niekaip nesusijusi su privačia pensijų sistema“, – LRT radijui trečiadienį sakė A. Sysas.
„Anuitetai yra stabdis antrai pensijų sistemai, nes jeigu žmogus žinos, kad jis sulaukęs pensinio amžiaus galės, jei jam reikės, pasiimti visą sumą, tai gal jis ir liks sistemoje ir toliau kaups, bet jei bus aišku, kad tik anuitetą arba periodinę išmoką, tai pamatysime, kad prieš uždarant langą kitais metais gruodžio mėnesį pasitrauks dar daugiau“, – kalbėjo jis.
Jis pažymėjo, kad dabartinė pensijų sistema yra „nenaudinga daugeliui Lietuvos žmonių“.
A. Sysas sakė, kad siūlymą atsisakyti 1,5 proc. valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiesiems antrojoje pensijų pakopoje registruos Seime svarstant 2027 metų valstybės biudžetą.
Jis taip pat kalbėjo, kad iki šiol kaupiantiesiems išmokėtos valstybės paskatos liktų galioti ir nebūtų atsiimtos: „Nesiruošiu nieko atiminėti, (...) atgal nesidairysime“.
BNS rašė, kad pensijų kaupimą per ketvirtį nutraukė apie 550 tūkst. žmonių, arba beveik 40 proc. kaupiančiųjų, tuo metu liko kaupti apie 860 tūkstančių.
Iki šiol antroje pakopoje kaupė apie 1,45 mln. gyventojų, o bendras jų sukauptas turtas siekė apie 10,6 mlrd. eurų.
Dviejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje.
