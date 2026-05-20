Taminskas: iki 2030-ųjų į geležinkelių infrastruktūrą reikėtų investuoti per 800 mln. eurų

„Lietuvos geležinkelių“ grupė (LTG) ir Susisiekimo ministerija Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje trečiadienį pristatė geležinkelių apsaugos planą, kurį parengti po dviejų avarijų geležinkelyje gegužės pradžioje pavedė premjerė Inga Ruginienė.
Ministras teigė, kad plane numatyta 2026–2027 metais į infrastruktūrą investuoti 40 mln. eurų, o iki 2030 metų – per 800 mln. eurų.
„Trumpuoju laikotarpiu geležinkeliai iš savo resursų lėšas suras. Ilguoju laikotarpiu dėsime tą poreikį ant stalo formuojant biudžetus. Tai trumpasis laikotarpis – šie ir kiti metai – yra 40 mln. eurų, ilgasis laikotarpis – iki 2030-ųjų – skaičiuojame per 800 milijonų eurų (poreikį – BNS)“, – žurnalistams trečiadienį teigė J. Taminskas.
Trumpalaikės saugumo geležinkelyje priemonės daugiausia susijusios su riedmenų gedimo ir žmogiškųjų klaidų rizikų mažinimu. Peržiūrimi veikimo algoritmai, diegiamos papildomos kontrolės, \papildomi instruktažai, taip pat diegiami greiti techniniai sprendimai, rašoma LTG pranešime spaudai.
Ilgalaikėse priemonėse numatyta Vilnius–Kaunas kontaktinio tinklo rekonstrukcija, naujos stočių valdymo sistemos diegimas, taip pat RAKP (riedmenų automatinės kontrolės priemonės) saugos sistemos atnaujinimas.
„Esame parengę platų priemonių planą, ką reikėtų tobulinti technologijų prasme, tačiau turime taip pat neužmiršti investuoti ir į darbuotojus, kelti jų kvalifikaciją ir gebėjimus valdyti sudėtingas technines situacijas“, – pranešime teigė laikinasis LTG generalinis direktorius Arūnas Rumskas.
„Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės infrastruktūros bendrovės „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas gegužės pradžioje teigė, kad infrastruktūros atnaujinimui per dešimtmetį reikės šimtų milijonų eurų, tačiau pabrėžė, kad šiuo metu infrastruktūra yra saugi.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau teigė, kad pinigų geležinkelių saugumui užtikrinti turėtų ieškoti Susisiekimo ministerija iš savo asignavimų.
J. Taminskas interviu BNS prieš savaitę sakė, kad papildomus dešimtis milijonų eurų pavyktų rasti ministerijos biudžete, tačiau dėl didesnių lėšų poreikio bus kalbama su Finansų ministerija.
Kaip rašė BNS, gegužės pradžioje Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai.
Dėl abiejų avarijų Kėdainių ir Kauno rajonuose pradėtas LTG tyrimas, kurio išvadomis su visuomene planuojama pasidalinti artimiausiu metu, teigiama LTG pranešime.
LTG grupės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubriakovas trečiadienį teigė, kad remonto ir avarijos likvidavimo darbai Gudžiūnų stotyje kainuos apie 8 mln. eurų.
LTG Verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus anksčiau teigė, kad incidento Jiesios stotyje buvo galima išvengti, jei ten būtų veikusi geležinkelio signalizavimo sistema.
Naujausi komentarai