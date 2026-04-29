Užimtumo tarnyba: šalyje dirba per 160 tūkst. trečiųjų šalių piliečių

Nors daugiausia dirbančių užsieniečių šalyje vis dar yra ukrainiečiai ir baltarusiai – atitinkamai 52,7 tūkst. ir 47,2 tūkst., tarnyba teigia stebinti augantį darbuotojų skaičių iš kai kurių Azijos ir Afrikos šalių.
„Pirmąjį metų ketvirtį darbo rinkoje padaugėjo apie 300 Kazachstano ir 100 Uzbekistano piliečių. Ypač išsiskiria darbuotojai iš Filipinų – vien šiais metais atvyko apie 600 šios šalies piliečių, o bendras dirbančių filipiniečių skaičius Lietuvoje jau siekia beveik 2,7 tūkst. Tuo pat metu fiksuojamas mažesnis atvykstančiųjų dirbti iš Baltarusijos, Pakistano, Tadžikistano ir Kirgizijos“, – pranešime sakė Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Sinkevičė
Užimtumo tarnybos duomenimis, pagal darbo sutartis Lietuvoje dirba 11,7 tūkst. uzbekų, 7,4 tūkst. tadžikų, 7,1 tūkst. indų bei 2 tūkst. filipiniečių.
Ukrainiečių skaičius per metus padidėjo 10,8 proc. (5,1 tūkst.), uzbekų – 29,4 proc. (2,7 tūkst.), indų – 27,4 proc. (1,5 tūkst.).
Pusė trečiųjų šalių piliečių dirba transporto ir saugojimo sektoriuje (80,5 tūkst.). Čia per metus jų skaičius padidėjo 7,2 proc. (5,4 tūkst.).
Tuo metu statybos sektoriuje dirbančių užsieniečių skaičius per metus augo 17,7 proc. (28,7 tūkst.), apdirbamojoje gamyboje – 10,7 proc.(17,4 tūkst.), o apgyvendinimo ir maitinimo srityje – 4,5 proc. (7,3 tūkst.).
Imigrantų šiek tiek sumažėjo informacijos ir ryšių, kasybos ir karjerų eksploatavimo, viešojo valdymo ir gynybos sektoriuose.
Aukštos kvalifikacijos darbuotojų skaičius per metus augo 9 proc. (1,3 tūkst.), vidutinės kvalifikacijos imigrantų – dešimtadaliu (12,3 tūkst.), o žemos kvalifikacijos atvykėlių padaugėjo trečdaliu (2,7 tūkst.).
Naujausi komentarai