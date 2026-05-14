 Vaičiūnas: dujų kainas susiejus su amerikietišku indeksu, jos galėtų pigti iki penktadalio

Vaičiūnas: dujų kainas susiejus su amerikietišku indeksu, jos galėtų pigti iki penktadalio

2026-05-14 09:19
Lukas Juozapaitis (BNS)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) vadovui prakalbus apie planus dujų kainas susieti su amerikietišku indeksu, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad toks žingsnis galėtų dujų kainą galutiniams vartotojams sumažinti iki penktadalio.

<span>Vaičiūnas: dujų kainas susiejus su amerikietišku indeksu, jos galėtų pigti iki penktadalio</span>
Vaičiūnas: dujų kainas susiejus su amerikietišku indeksu, jos galėtų pigti iki penktadalio / magnific.com nuotr.

„Ta „Henry Hub“ amerikietiškoji formulė leistų pusmečio ar pusantrų metų perspektyvoje šiek tiek sumažinti kainą. Bet tai tikrai nebūtų 30 proc. mažesnė galutinė kaina, ji būtų mažesnė apie 15–20 procentų“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė Ž. Vaičiūnas.

Jis teigė kartu su vienintelės gamtinių dujų tiekėjos buitiniams vartotojams „Ignitis“ atstovais metų pradžioje apie tai kalbėjęsis Jungtinėse Valstijose.

„Ta kryptimi ir einame, vyksta diskusijos, vyksta taip pat konsultacijos su tiekėjais iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Ir tokia galimybė yra“, – kalbėjo Ž. Vaičiūnas.

„Čia yra tiesiog galimybių išnaudojimas. Kiekvieną instrumentą, kuris galėtų sumažinti kainą vartotojams, turime naudoti“, – pridūrė ministras.

Kaip rašė BNS, apie planus dujų kainas susieti su amerikietišku dujų kainos indeksu, o ne su europiniu TTF indeksu, kaip yra dabar, balandžio pabaigoje užsiminė VERT pirmininkas Renatas Pocius. Jis taip pat yra sakęs, jog gamtinių dujų kainos gyventojams antrąjį metų pusmetį augs.

Šiame straipsnyje:
Žygimantas Vaičiūnas
dujos
dujų kainos
amerikietiškas indeksas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų