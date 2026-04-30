Vaitiekūnas: norėtųsi, kad kuo daugiau bankų prisidėtų prie šių obligacijų platinimo

„Labai norėtųsi, kad ir kiti komerciniai bankai prisidėtų prie gynybos obligacijų platinimo. Tai būtų reikšmingas žingsnis į priekį. Lietuvoje be „Swedbank“ ir „SEB“ turime dar daug veikiančių bankų, kuriais žmonės naudojasi, tad būtų puiku, jei prisijungę prie banko jie galėtų matyti ir gynybos obligacijų galimybę“, – sakė ministras.
„Aš jau ne vienoje laidoje minėjau ir vis primenu, kad mes skatiname bankus prisijungti, esame atviri bendradarbiavimui ir laukiame. Norėtųsi, kad jų būtų kuo daugiau“, – pridūrė K. Vaitiekūnas
Patogus ir greitas investavimas
Ministro teigimu, gynybos obligacijų mechanizmas buvo kuriamas su idėja, kad tai turėtų tapti paprasta ir lengvai kiekvienam gyventojui prieinama priemone.
„Informacija apie obligacijų įsigijimą bankininkystės sistemose padėta gana matomose vietose. Į obligacijas investuoti išties paprasta. Mes užtikrinome, kad kelių mygtukų paspaudimu būtų galima jas įsigyti“, – teigė ministras.
Jis taip pat pridūrė, kad gyventojams svarbu žinoti ir kaip veikia palūkanų mechanizmas, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.
„Norint gauti palūkanas, gyventojai turi obligacijas išlaikyti visą numatytą laikotarpį. Svarbu, kad palūkanos čia yra išmokamos kasmet. Tai reiškia, jeigu obligacijas įsigijote dviem metams, po pirmųjų jau gausite palūkanas“, – sakė K. Vaitiekūnas.
Tačiau ministras pabrėžia, kad anksčiau laiko atsiėmus obligacijoms skirtus pinigus, gyventojas atgaus tiksliai tiek, kiek buvo investavęs ir ne daugiau.
„Visgi, jeigu nesulaukus antrųjų metų nuspręsite nutraukti investavimą – atgausite tik tą sumą, kiek buvote investavę. Palūkanos ir grąžinamos sumos bus išskaičiuotos“, – atkreipė dėmesį jis.
Akcentuoja absoliutų saugumą
K. Vaitiekūnas komentavo, kad nuo šiol už obligacijas mokamos palūkanos bus didesnės dėl esamų rinkos sąlygų.
„Pusės metų ir metų trukmės obligacijos bus platinamos su 2,4 proc. metinių palūkanų, dviejų metų su 2,5 proc., o trejų metų – su 2,6 proc. palūkanomis. Taip pat nustatyta, kad vyks nuolatinė emisija, todėl bet kuris gyventojas, prisijungęs elektroninę bankininkystę, galės kelių mygtukų paspaudimu įsigyti obligacijų. Tai patogus ir paprastas taupymo instrumentas“, – teigė ministras.
Anot jo, kol kas gynybos obligacijas platina du didieji šalyje veikiantys bankai, „Swedbank“ ir „SEB“. Įsigyti jas galės tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.
Finansų ministras pabrėžia, kad investicija į gynybos obligacijas gali tapti puikiu atsakymu tiems, kurie turi atliekamų pinigų, yra pilietiški arba išsiėmė antrosios pakopos pensijų pinigus ir kol kas neturi plano, ką su jais daryti. Pasak ministro, tokiu atveju atidėti pinigus bent pusmečiui – geras sprendimas. Be to, K. Vaitiekūnas akcentuoja ir ypač aukštą šių investicijų saugumą.
„Gynybos obligacijos yra visiškai saugios, tai yra valstybės skolinimas. Taip, grąža šiek tiek mažesnė, nei investuojant į rizikingus vertybinius popierius, akcijas, tačiau čia svarbiausias saugumas“, – teigė ministras.
„Mūsų valstybės reitingas buvo visiškai neseniai pagerintas iš A į A+, o tai parodo, kad Lietuva yra patikima, ekonomika valdoma kokybiškai ir gynybos obligacijos yra absoliučiai saugus instrumentas. Be abejo, tai ir patriotinė investicija“, – sakė K. Vaitiekūnas.
Pašnekovas pritaria, kad norintys didesnės grąžos, matyt, ieškos kitų investavimo galimybių, tačiau, pasak jo, tie, kurie tik pradeda investuoti ar nori laikinai pasidėti pinigus, kad šie generuotų vertę, o ne nuvertėtų – gali drąsiai rinktis gynybos obligacijas.
ELTA primena, kad nuo pirmadienio žmonėms, verslams ir kitoms organizacijos siūlomos 2 ir 3 metų trukmės gynybos obligacijų emisijos, už jas bus mokamos didesnės nei 2 proc. metinės palūkanos. Iki šiol buvo platinamos 6 mėnesių ir 1 metų trukmės gynybos obligacijų emisijos.
Kaip skelbia ministerija, 2024 m. pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per 28-ias emisijas žmonės, verslas ir kitos organizacijos iš viso įsigijo šių obligacijų už 362,6 mln. eurų, iš kurių – už 18 mln. eurų per 27-os ir 28-os emisijų platinimą, pasibaigusį pirmadienį.
Nuo vasario įsigaliojo lankstesnė obligacijų įsigijimo tvarka – emisija dabar nuolatinė, taip pat pasikeitė obligacijų išpirkimo laikotarpis – jis gali būti tiek ilgesnis, tiek trumpesnis nei iki tol nustatyti vieneri metai.
Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriausybės taupymo lakštai (VTL), skirti gynybos poreikiams finansuoti.
