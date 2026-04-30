 VERT suderino naują įkainį už elektros energijos apskaitos prietaiso keitimą į išmanųjį

2026-04-30 12:57
ELTOS inf.

Ketvirtadienį vykusio posėdžio metu Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino naują „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) elektros apskaitos prietaiso keitimo į išmanųjį, kai tai atliekama vartotojo prašymu, įkainį. 

VERT suderino naują įkainį už elektros energijos apskaitos prietaiso keitimą į išmanųjį / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Vartotojams, norintiems esamą elektros skaitiklį pasikeisti į išmanųjį anksčiau nei baigs galioti šiuo metu naudojamo skaitiklio metrologinė patikra, bus taikomas 19,10 eurų be PVM įkainis.

Tiesa, VERT pažymi, kad įkainis padengia tik apie pusę realių teikiamos paslaugos sąnaudų, likusią jų dalį padengs ESO.

„ESO pernai pabaigus pirmąjį išmaniųjų apskaitos sistemų diegimo etapą, vartotojai įgyja teisę prašyti išmanųjį skaitiklį įrengti anksčiau. Operatorius turi užtikrinti, kad apskaitos prietaisas būtų pakeistas į išmanųjį ne vėliau nei per 4 mėnesius nuo vartotojo prašymo gavimo dienos“, – teigiama pranešime.

„Pažeidžiamiems vartotojams (jais laikomi buitiniai elektros vartotojai, kurie gauna arba turi teisę gauti piniginę socialinę paramą ir kuriems teisės aktai numato papildomas socialinės apsaugos priemones) ši paslauga bus teikiama nemokamai“, – nurodo VERT.

Skelbiama, jog mokestis taip pat nebus taikomas tais atvejais, kai esamo skaitiklio metrologinės patikros galiojimas baigiasi einamaisiais metais arba jau yra pasibaigęs.

Praėjusių metų gale ESO skelbė, kad šalyje įdiegė 1,3 mln. išmaniųjų elektros energijos apskaitos prietaisų.

