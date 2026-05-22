Viceministras: šalyje kuriami technologiniai sprendimai ateityje galėtų padėti aptikti dronus

„Stebėjimo sistema, detekcijos sistema galės būti naudojama tikrai plačiau. Lietuvos įmonės jau yra padariusios pažangą, kadangi pavyko leisti įmonėms naudotis valstybės duomenimis – ir kariuomenės, „Oro navigacijos“, metrologijos duomenimis. Ta sistema, jei ją Lietuvos įmonės sukurs, tikrai galės būti naudojama plačiau“, – LRT radijui penktadienį kalbėjo P. Petrauskas.
Visgi jis pažymėjo, kad sukurti naujus technologinius sprendimus užtrunka, ypač kai pasaulyje nėra daug gerųjų praktikų, kurias būtų galima greitai pritaikyti.
„Lietuva pati sprendžia tą problemą. Kada mes išeiname į technologinių sprendimų kūrimą, tai šiek tiek tikrai užtrunka – ir vidinių kompetencijų klausimas, išmanymas ir supratimas, ir Lietuvos verslas kartu su valstybės institucijomis turi pereiti visus technologinius kūrimo procesus“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) pernai rudenį paskelbė 1 mln. eurų kvietimo verslui kurti technologinius sprendimus, skirtus stiprinti Lietuvos oro erdvės saugumą.
Gruodį buvo paskelbti trys konkursą laimėję konsorciumai, kuriems atstovauja „IT logika“, „Teltonika EMS“ ir „Dangaus šviesos“.
Jų pasiūlyti sprendimai apima dirižablių platformos sistemas, dronų stotis, radarus ir dirbtinio intelekto integraciją.
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