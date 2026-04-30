Viceministrė: MMA kitąmet augs – dėl jos turi tartis darbdaviai ir profsąjungos

„Minimalus darbo užmokestis didės, tiktai yra klausimas, kiek“, – žurnalistams prieš Trišalės tarybos posėdį ketvirtadienį teigė viceministrė.
„Dabar Lietuvos bankas pateiks savo ekonomines prognozes ir lūkestis yra, kad darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijos kalbėtųsi ir derėtųsi, koks tas dydis, atitinkamai įvertinus tas ekonomines prognozes, galėtų būti MMA“, – kalbėjo ministerijos atstovė.
Pastaraisiais metais darbdaviams ir profesinėms sąjungoms nepavykdavo susitarti dėl MMA didinimo, todėl vienašališką sprendimą priimdavo Vyriausybė.
Viceministrės teigimu, nustatant MMA reikia įvertinti daug kriterijų – fiskalinę drausmę, Artimųjų Rytų konflikto padarinius, produktyvumą: „Nėra to sparčiai didėjančio produktyvumo, iš tos pusės turime į rodiklius atsižvelgti, bet bet kuriuo atveju MMA didės.“
Anot jos, MMA būtina didinti ne tik dėl infliacijos, bet ir dėl to, kad mažėtų pajamų nelygybė ir skurdas.
Kaip rašė BNS, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis sako, kad MMA kitąmet turėtų augti ne daugiau kaip 6–7 procentais – toks didėjimas, pasak jo, būtų racionalus atsižvelgiant į ekonomikos augimą, įvairių sektorių dabartinę padėtį.
Jis taip pat siūlė kartu su nuosaikiu MMA didinimu kelti ir neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD), bet viceministrė teigė, kad šiuo metu diskusijų dėl to nėra.
MMA nuo šių metų padidinta 11 proc. (115 eurų) iki 1153 eurų (iki mokesčių) – tai sudaro 47,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio.
