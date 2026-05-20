Vyriausybė siūlo konkretų šildymo sezono laiką

Dėl šildymo sezono pradžios pastatuose su nemodernizuotais šilumos punktais, taip pat švietimo įstaigose ar institucijose toliau spręstų savivaldybės.
Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė tokiems Energetikos ministerijos siūlymams taip siekiant efektyviau tiekti centralizuotą šilumą.
„Įtvirtiname konkretų šildymo sezono laikotarpį, kuris prasidėtų spalio 1 dieną ir baigtųsi balandžio 30 dieną. Per šį laikotarpį šilumos tiekėjas turi būti pasirengęs tiekti šilumą – kad būtų užtikrinta pagal higienos normas reglamentuota vidaus patalpų temperatūra šildomosiose patalpose“, – Vyriausybės posėdyje sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Pasak jo, šildymo sezonui būtų priskirtos ir kitos dienos, kai vyrauja šalti orai: „Pavyzdžiui, (...) gegužę, jei buvo šaltasis laikotarpis, jis taip pat būtų priskiriamas šaltajam sezonui.“
Siūloma tvarka negaliotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti – pasak ministro, Lietuvoje atnaujinta daugiau kaip 85 proc. namų šilumos punktų.
Ministerija mano, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas pailgės, dėl to bus suvartojama daugiau šilumos bei „neženkliai gali padidėti“ sąskaitos už šildymą.
Šilumos ūkio įstatymo pakeitimais taip pat siūloma, kad nuo kitų metų sąskaitos už šilumą ir karštą vandenį būtų teikiamos elektroniniu būdu, o popieriniais laiškais – vartotojams pageidavus.
Be kita ko, pasak Ž. Vaičiūno, pakeitimai įtvirtintų paskatas sparčiau modernizuoti šilumos punktus: „Šilumos tiekėjas, nustatęs šilumos punkto neatitikimus, apie būtinybę atlikti remontą ar modernizavimą įspėtų prieš 12 mėnesių ir tai turėtų atlikti būtent daugiabučių namų bendrijos.“
Be to, nauja tvarka skatintų šilumos gamybą iš elektros, ją superkant ne aukcione, o didžiausia leistina atliekinės šilumos supirkimo kaina, kurią nustatytų Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.
„Tai yra skirta pirmiausia sektoriaus diversifikacijai, taip pat paskatinti bent dalinę centrinio šilumos tiekimo sektoriaus elektrifikaciją“, – pabrėžė ministras.
Pataisos bus teikiamos Seimui, o jam pritarus įsigaliotų nuo spalio. Su kainodara susiję pakeitimai pradėtų veikti nuo lapkričio.
