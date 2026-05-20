Vyriausybė – už 10 metų statybos leidimo galiojimą šiuo atveju

Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sako, kad įstatymų paketu taip pat bus peržiūrėti statybų ir teritorijų planavimo procesai, besidubliuojantys – sujungti, o dalis – automatizuoti ir skaitmeninti.
„Patikslinama statybos leidimo tikrinimo tvarka, savivaldybės patikrą dalinai keis automatinė sistemų patikra, tikslinami projektinių pasiūlymų subjektai bei jų kompetencija“, – posėdyje sakė K. Žuromskas.
„Yra atsakomybės, jei vėluojama derinti, ateina atsakomybė už tuos vėlavimus – bauda, (...) jei vilkinami procesai, taip pat yra bauda“, – kalbėjo jis.
Be to, institucijoms už vėlavimus tikrinant projektą ar išduodant statybos leidimą numatoma skirti 300–1200 eurų baudą, o už pakartotinius pažeidimus – 1– 4 tūkst. eurų.
Numatoma labiau automatizuoti statybos leidimo išdavimą, be to, jis galiotų 10 metų, jeigu statybos nebūtų pradėtos, o sprendimą neišduoti šio dokumento būtų galima ginčyti ne tik teisme, bet ir Administracinių ginčų komisijoje.
Siekiant trumpinti prašymų nagrinėjimą, siūloma atsisakyti pirminio projekto sprendinių patikrinimo prieš priimant nagrinėti prašymą dėl statybos leidimo.
Pataisomis taip pat tikslinama, kada statinys ar jo patalpos nepakeitus paskirties galėtų būti naudojami kitai veiklai.
Pakeitimams dar turės pritarti Seimas.
