Žuromskas neigia užėmęs valstybinę žemę, tai pagrindžiančius dokumentus sako perdavęs STT

STT aplinkybes tikslinti pradėjo po to, kai komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas paskelbė, jog „Nemuno aušros“ į ministrus deleguotas K. Žuromskas prieš kelerius metus galėjo už ženkliai mažesnę kainą įsigyti namą viename iš „aušriečių“ vicepirmininko Roberto Puchovičiaus vystytų projektų.
Vėliau skelbta, jog ministras taip pat galėjo užgrobti devynis arus valstybinės žemės, atsitverdamas dalį jam nepriklausančio sklypo šalia miško.
„Viešojoje erdvėje paskleisti teiginiai apie mano namo įsigijimą ir neva naudojamą valstybinę žemę neatitinka tikrovės. Reaguodamas į viešus pareiškimus, šiandien savanoriškai pateikiau STT visus reikalingus dokumentus“, – savo „Facebook“ paskyroje trečiadienį rašo K. Žuromskas.
„Nelaukiau jų klausimų ar kreipimosi – visus duomenis perdaviau savo noru ir valia, kad ši situacija kuo greičiau būtų išspręsta“, – teigia ministras.
Jis tikino neužėmęs valstybinės žemės ir pridūrė, kad jo ir sutuoktinės naudojamo sklypo ribos nustatytos pagal visas galiojančias procedūras.
Ministras taip pat pažymėjo 2023 m. būstą įsigijęs dar būdamas privatus asmuo, neužėmęs pareigų politikoje ir apskritai valstybės tarnyboje.
K. Žuromsko teigimu, namas buvo įsigytas nebaigtos statybos stadijoje, įrengimą jis su žmona pradėjo dar iki notarinės sutarties pasirašymo.
Todėl jis „nekorektiškais“ pavadino, ministro teigimu, K. Žukausko atliktus skirtingo baigtumo namų kainų palyginimus ar jo padarytas išvadas remiantis „vien tik socialiniuose tinkluose publikuotomis nuotraukomis“.
Kaip pakartojo K. Žuromskas, namui įsigyti buvo pasinaudota banko finansavimu, sutartis buvo pasirašyta 2023 m. rugpjūtį, į namą įsikelta spalį, o 100 proc. baigtumas įregistruotas 2024 m. balandį, sklypo sutvarkymo darbai atlikti po to.
Ministras anksčiau viešai taip pat skelbė, kad yra išsipirkęs šalia jo namo esantį 1,6 hektaro mišką, tačiau dalis jo atsitvertos teritorijos, K. Žukausko teigimu, vis tiek nepatenka į šį plotą.
Naujausi komentarai