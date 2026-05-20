„Ant bajerio“: įkūrė įmonę „Euroviziją“ laimėjusios dainos vardu – „BangaRanga LT“

Įmonę įkūręs jos vadovas Albertas Barkovskis sako tokį pavadinimą pasirinkęs norėdamas šiek tiek papokštauti.
„Tokį ant bajerio", – BNS sakė jis.
A. Barkovskis teigė, kad įmonė užsiims rangos darbais: „Šiaip statyba, ranga tam tikra. Aš asmeniškai užsiimu elektra.“
Įmonės nuostatų dokumente, pateiktame Registrų centrui, rašoma, kad įmonė įrenginės pastatų ir statinių elektros tinklus.
A. Barkovskis aiškino, kad įmonę įkurti planavo jau anksčiau, tik negalėjo sugalvoti pavadinimo.
„Negalėjau apsispręsti dėl pavadinimo, bet atsirado tas variantas, aš pasinaudojau (galimybe – BNS). Neturėjau kažkokių konkrečių (pavadinimo variantų – BNS). Labai dvejojau“, – kalbėjo įmonės vadovas.
Šiuo metu joje dirba tik A. Barkovskis, tačiau ateityje jis planuoja įdarbinti ir daugiau žmonių.
A. Barkovskis sakė įmonės pavadinimo neafišuosiantis.
„Čia nėra taip, kad aš jį kažkur afišuosiu, tiesiog naudoju kaip juridinio asmens vardą ir tiek“, – pabrėžė mažosios bendrijos įkūrėjas.
Paklaustas apie Bulgarijos atstovės dainą „Eurovizijoje“, A. Barkovskis sakė, kad nėra didelis šio konkurso gerbėjas, bet daina jam patiko: „Visai buvo nieko, linksma tokia“.
Daina „Bangaranga“ įkvėpta „kukerių“ – senovės bulgarų ritualinių šokėjų, kurie baidydavo piktąsias dvasias – „bangaranga“ kovoja su šiuolaikiniais demonais, glūdinčiais mumyse“, – taip atlikėja Dara aiškino žodžio prasmę savo „Instagram“ paskyroje.
Anot atlikėjos, žodis „bangaranga“ jai reiškia vidinį jausmą, kad „viskas bus gerai ir viskas yra įmanoma“.
Portalas genius.com rašo, kad žodis „bangarang“ kilęs iš Jamaikos patois kalbos ir reiškia „riaušes“ arba „neramumus“.
