Atšaukus oro pavojų atnaujinta „Maximos“, „Iki“ ir „Lidl“ parduotuvių veikla

Kaip pranešė „Maxima“, veiklą atnaujina visos prekybos tinklo parduotuvės, cechai, sandėliai ir ofisas bei jų padaliniai.
„Iki“ tinklas pranešė, kad veiklą atnaujina Vilniaus regione esančios parduotuvės, o dėl parduotuvių kituose regionuose, kur šiuo metu yra „Geltonas“ oro pavojaus signalas, bendrovė yra parengtyje, prireikus jos bus uždaromos.
Kaip pranešė „Lidl Lietuva“, tinklo parduotuvės Vilniuje buvo uždarytos paskelbus oro pavojų, darbą taip pat sustabdė sostinėje esantis logistikos centras, tačiau visų jų veikla atnaujinta atšaukus oro pavojų.
„Atsižvelgiant į pastarųjų dienų įvykius kitose Baltijos šalyse, darbuotojus jau buvome informavę, kaip tokiose situacijose reikėtų elgtis užtikrinant tiek pirkėjų, tiek savo saugumą. Atšaukus oro pavojų, veikla buvo atnaujinta“, – pranešė tinklo atstovė Lina Skersytė.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, pranešė Lietuvos kariuomenė. Tuo metu Oro navigacija pranešė, kad laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO).
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus.
Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų. Pavojus buvo atšauktas 10.51 val.
NKVC taip pat pranešė, kad Alytaus rajone paskelbtas oro atakos įspėjimas atšauktas, tačiau apskrityje jis vis dar galioja.
