„Bebawai“ – 40 tūkst. eurų bauda

Lietuvos bankas (LB) ją skyrė už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus po įstaigos patikrinimo, pranešė LB.
Nustatyta, kad „Bebawa“ neužtikrino tinkamos klientų vidaus kontrolės bei finansinių operacijų stebėsenos, sustiprinto klientų tapatybės nustatymo.
Pranešama, kad bendrovės iniciatyva sudarytas administracinis susitarimas, arba taikos sutartis, pagal kurią pažeidimai bus pašalinti. Dalį priemonių „Bebawa“ jau įgyvendino, o likusias turi įdiegti iki spalio 1 dienos.
Registrų centro duomenimis, 90,5 proc. „Bebawa“ akcijų per Šveicarijoje registruotą bendrovę „domado AG“ valdo Vokietijos pilietis Christianas Martinas Viktoras Baechmannas (Kristijanas Martinas Viktoras Bėchmanas).
„Bebawa“ praėjusiais metais patyrė 0,75 mln. eurų nuostolį (užpernai – 1 mln. eurų pelno), jos pajamos siekė 0,46 mln. eurų (0,13 mln. eurų).
Naujausi komentarai