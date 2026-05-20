„Bolt“ viceprezidentu tapo lietuvis

J. Vainoris tapo pirmuoju lietuviu, užimančiu tokias pareigas kompanijoje.
„Technologinėms inovacijoms atveriant naujas galimybes judumo paslaugų sektorius sparčiai keičiasi ir tai atsispindi „Bolt“ ambicijoje lyderiauti autonominio transporto sprendimų srityje Europoje. Tikiu, kad stipri teisinė ir atitikties funkcija yra svarbus pagrindas tvariam augimui ir plėtrai“, – pranešime teigė J. Vainoris.
Anot pranešimo, nuo 2020-ųjų jis trejus metus vadovavo „Bolt“ už produkto vystymą visame pasaulyje atsakingai teisininkų komandai, be to, dirbo Lietuvos vienaragyje „Vinted“, Vokietijos maisto pristatymo platformoje „Delivery Hero“, Lietuvos banke bei Europos Centriniame Banke.
Įmonėje dirba ir daugiau lietuvių – už kurjerių veiklos ciklą ir operacinį efektyvumą atsakingas Ruslanas Savičius, „Bolt Food“ veiklai Rytų ir Centrinėje Europoje, Baltijos šalyse bei Maltoje vadovaujantis Justinas Bambalas, Rytų ir Centrinės Europos bei Vakarų Azijos regionų viešųjų ryšių vadovas Mantas Čižas ir kiti.
Kaip rašė BNS, „Bolt“ veikia daugiau nei 50 šalių ir 850 miestų, aptarnauja daugiau nei 200 milijonų klientų. „Bolt“ paslaugos teikiamos daugiau nei 20-tyje Lietuvos miestų.
Įmonė teikia pavėžėjimo, dalijimosi automobiliais, elektriniais paspirtukais ir dviračiais, maisto ir kitų prekių pristatymo paslaugas.
