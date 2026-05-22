„Circle K“ atliko degalų kainų analizę: kurioje Baltijos šalių sostinėje jos didžiausios?

Palyginti su praėjusiu penktadieniu, benzino kainos Taline ir Rygoje pakilo vidutiniškai 4 centais, o Vilniuje – 6,5 cento. Dyzelino kaina Rygoje išliko praėjusios savaitės lygyje, tačiau Taline pakilo 5 centais, o Vilniuje – 6 centais.
Penktadienį 95 markės benzino litras Estijos sostinėje kainavo vidutiniškai 1,769 euro, t. y. 13,5 cento pigiau nei Rygoje ir 8,5 cento pigiau nei Vilniuje. 98 markės benzino kaina Taline buvo 1,829 euro, t. y. 14,5 cento mažesnė nei Rygoje ir 12,4 cento mažesnė nei Vilniuje.
Dyzelino kaina Taline buvo 1,779 euro, t. y. 13,5 cento pigiau nei Rygoje ir 18 centų pigiau nei Vilniuje.
Šis kainų palyginimas yra informacinio pobūdžio. Degalų kainos degalinėse gali skirtis.
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