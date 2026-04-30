„Civinity“ perkopė 100 mln. Eur pajamų ribą: rezultatai žymi efektyvumą, naujo plėtros etapo pradžią

Šie skaičiai svarbūs ne vien dėl didesnės apyvartos. Jie rodo, kad grupė po ankstesnių portfelio pokyčių ir lėtesnės statybų rinkos etapo įžengė į labiau subalansuoto finansinio augimo fazę – kai didėja ne tik pajamos, bet ir veiklos efektyvumas: darbuotojų skaičius grupėje pernai gruodį buvo 5 proc. mažesnis nei metais anksčiau.
„100 mln. eurų riba, žinoma, yra matoma ir simboliškai. Tačiau mums svarbesnis kitas rodiklis – EBITDA augo greičiau nei pajamos. Tai reiškia, kad grupė augo ne vien mastu, bet ir kokybe: stiprėjo stabilesnį rezultatą generuojantys verslai, o veiklos efektyvumo didinimas davė apčiuopiamą efektą“, – sakė „Civinity“ grupės valdybos pirmininkas Deividas Jacka.
Jei 2024-ieji buvo metai, kai grupės rezultatų augimą daugiausia padėjo išlaikyti gyvenamųjų namų priežiūros veikla, renovacijos kryptis ir naujas mokėjimų sprendimų segmentas, tai 2025-ieji jau atrodo kaip platesnio spektro verslo modelio metai. Rezultatuose matyti ne vienas, o keli augimo šaltiniai vienu metu: stabili gyvenamųjų namų priežiūra, aktyvesnė renovacijos kryptis, gerėjanti inžinerijos verslo dinamika ir vis ryškesnis skaitmeninių paslaugų vaidmuo.
„Mums buvo svarbu ne tik augti, bet ir nebesiremti vienu segmentu. Kai vienu metu rezultatą generuoja priežiūra, renovacija, inžinerija ir skaitmeniniai sprendimai, verslas tampa atsparesnis rinkos svyravimams. 2025 metų skaičiai būtent tai ir rodo“, – sakė D. Jacka.
Nepaisant didesnių finansinių kaštų, susijusių su pasiruošimu plėtros etapui, pelnas prieš mokesčius augo nežymiai: nuo 2,81 iki 2,83 mln. Eur; grynasis pelnas buvo kiek mažesnis nei užpernai (2025 m. – 2,12 mln. Eur, 2024 m. – 2,27 mln. Eur). Tuo tarpu bendrasis pelnas ir veiklos pelnas augo ženkliai: atitinkamai, nuo 17,67 iki 21,57 mln. Eur (22,07 proc.) bei nuo 4,49 iki 5,02 mln. Eur (11,86 proc.).
„Civinity“ grupė šiandien turi stipresnę veiklos bazę ir geresnį pelningumą operaciniame lygmenyje, tačiau finansinis rezultatas vis dar atspindi plėtrą, investicijų ir kapitalo kainą. Kitaip tariant, 2025-ieji „Civinity“ buvo ne lengvų rekordų, o brandesnio augimo metai, pabrėžia „Civinity“ valdybos pirmininkas.
Šie rezultatai atveria ir platesnį strateginį kontekstą. Grupė jau yra paskelbusi naujo penkerių metų laikotarpio ambiciją – plėtra mišriu modeliu, kuriame stabilus tradicinis verslas veikia greta sparčiau augančių skaitmeninių produktų. Iki 2030 metų siekiama, kad bent 30% portfelio sudarytų skaitmeniniai verslai. Grupė siekia plėtros ten, kur tradicinė priežiūra susijungia su technologijomis, miesto paslaugomis ir efektyvumo sprendimais, o tai – kitokia plėtros logika, padėsianti užtikrinti didesnį atsparumą cikliškumui, mažesnę priklausomybę nuo darbo jėgos ribotumo ir daugiau galimybių plėstis už tradicinės geografijos ribų.
„Norime plėstis ten, kur galime sujungti priežiūrą, inžineriją ir skaitmeninius sprendimus į vieną klientui aiškų pasiūlymą. Finansiniai rezultatai svarbūs, bet dar svarbiau, kad jie leistų daryti kitą žingsnį strategiškai, o ne vien mechaniškai didinti apimtį“, – sakė D. Jacka.
2026 metų pradžioje paskelbta apie įsigijimo sandorį gyvenamųjų namų priežiūros segmente, o pati grupė viešai kalba apie platesnį įsigijimų portfelį ir tolimesnę plėtrą. Grupė pastaruoju metu dirba su 10–15 įsigijimų ir didelę jų dalį planuoja užbaigti šiais metais.
„Tai, kad „Civinity“ perkopė 100 mln. eurų ribą yra svarbu, tačiau dar svarbiau – tai, kad ši riba pasiekta augant veiklos pelningumui ir stiprėjant verslo modeliui, kuris jau kuriamas kitam etapui. O tai jau ne vien finansinė naujiena – tai signalas, kad grupė užbaigia vieną augimo ciklą ir pradeda kitą“, – teigė D. Jacka.
Tvarumas stiprina augimo pagrindą
Šiemet „Civinity“ įvertino savo veiklą ir parengė tvarumo ataskaitą pagal Europos tvarumo atskaitomybės standarto (ETAS) reikalavimus. Joje pažymima, kad nuo 2027 m., augant ŠESD (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) mažinimo ir energinio efektyvumo reikalavimams, gali didėti renovacijos ir energinio efektyvumo sprendimų paklausa, sudarydama papildomų pajamų augimo galimybių.
„Civinity“ tvarumo ataskaita rodo, kad grupė stiprina ne tik finansinius rezultatus, bet ir augimui svarbią valdymo bei rizikų kontrolės bazę. „Civinity“ pirmą kartą apskaičiavo visas 1, 2 ir 3 lygio ŠESD emisijas, atliko klimato rizikų vertinimą ir nusistatė 2030 m. kryptį – didinti žaliosios energijos dalį savo veikloje bei klientų objektuose ir nuosekliai elektrifikuoti transporto parką.
Kartu ataskaitoje išsiskiria stiprūs valdysenos ir operacinio patikimumo rodikliai: 3 iš 5 valdybos narių yra nepriklausomi, valdyboje užtikrintas lyčių balansas, 2025 m. neužfiksuota korupcijos ar kyšininkavimo atvejų, pranešėjų apsaugos pažeidimų, kritinių kibernetinio saugumo incidentų ar sunkių nelaimingų atsitikimų darbe.
„Civinity“ grupės pajamos kuriamos srityse, kurios tiesiogiai susijusios su augančiu poreikiu didinti pastatų energetinį efektyvumą, mažinti energijos sąnaudas ir modernizuoti nekilnojamojo turto valdymą. Skelbiant finansinius rezultatus tai leidžia akcentuoti, kad „Civinity“ augimas grindžiamas ne tik veiklos mastu, bet ir skaidriu, atsakingu bei rizikas kontroliuojančiu valdymu“, – aiškino „Civinity“ grupės valdybos pirmininkas D. Jacka.
(be temos)