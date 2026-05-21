Eksperto požiūris: kodėl nealkoholinis „Švyturio Ekstra“ laimi medalius?

Alaus somelje Jonas Lingys sako, jog pergalės tokio lygio konkurse nėra sėkmės istorija – tai nuoseklios meistrystės rezultatas. Jei alus sukurtas nepreciziškai, jis tiesiog nepraeis tarptautinės komisijos aklai atliekamų vertinimo etapų.
Aludarių olimpiada tituluojamas „World Beer Cup“ yra didžiausią svorį turintis tarptautinis alaus konkursas. Jungtinėse Valstijose vykstantis konkursas suburia geriausius planetos aludarius, siekiančius įrodyti savo meistrystę aukščiausio lygio tarptautinėje scenoje.
„Švyturys Ekstra“ nealkoholinis čia įvertintas „Classic Non-Alcohol Ale or Lager“ kategorijoje, kur renkami geriausi klasikinio stiliaus nealkoholiniai eliai ir lageriai. Anot alaus someljė, tai – vienas aukščiausių alaus įvertinimų planetoje.
„Konkursas išsiskiria savo mastu ir preciziškumu. Daugiau nei 1,6 tūkst. alaus daryklų iš 50 pasaulio šalių, daugiau nei 8 tūkst. skirtingų alaus pavyzdžių, kurie varžosi daugiau nei 100 skirtingų kategorijų. Kiekviena kategorija yra aiškiai apibrėžta pagal skonio profilį, aromatą, ingredientus, spalvą, kartumo vienetus bei kitus techninius parametrus. Aludariai savo produktus teikia konkrečioms kategorijoms, siekdami kuo tiksliau atitikti nustatytą stiliaus standartą. Konkurse dalyvauja tūkstančiai pavyzdžių, tad kiekvienas apdovanojimas liudija išskirtinę kokybę ir meistrystę pasauliniame kontekste“, – sakė J. Lingys.
Subjektyvumui konkurse vietos nėra
Anot J. Lingio, iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad skonis – itin asmeniškas ir subjektyvus dalykas. Vis dėlto profesionalai alų vertina remdamiesi žiniomis ir aiškiai apibrėžtais standartais.
Kaip netikėtą pavyzdį jis pateikia visame pasaulyje puikiai žinomą „Parmigiano Reggiano“ sūrį – patyręs sūrio ekspertas tiksliai žino, kokia turi būti jo tekstūra, aromatas ir brandinimo nulemti skonio niuansai. Neįgudusiam ragautojui tai gali atrodyti subjektyvu, tačiau profesionalui – tai aiškiai apibrėžtų kriterijų visuma.
Teisėjai vertina ne pagal tai, ar jiems skanu, bet pagal tai, kiek tiksliai alus atitinka savo stiliaus apibrėžimą. Jie analizuoja aromatą, skonį, tekstūrą, poskonius, balansą – visą organoleptinį profilį. Be to, vertinimas vyksta aklai (...).
„Tas pats principas galioja ir alui. Teisėjai vertina ne pagal tai, ar jiems skanu, bet pagal tai, kiek tiksliai alus atitinka savo stiliaus apibrėžimą. Jie analizuoja aromatą, skonį, tekstūrą, poskonius, balansą – visą organoleptinį profilį. Be to, vertinimas vyksta aklai: nežinoma nei alaus kilmė, nei gamintojas, nei šalis – tik kategorija ir jos standartas“, – pabrėžė alaus someljė.
Kokybės tikrinimai - kasdien
J. Lingys teigia, kad išskirtinius nealkoholinio „Švyturio Ekstra“ pasiekimus tarptautinėje arenoje lemia nuoseklus dėmesys kokybei. Jo teigimu, produktų degustavimas „Švyturio“ darykloje vyksta ne mažiau griežtai nei tarptautiniuose konkursuose.
„Dvejus metus iš eilės patekti tarp geriausių tokio lygio konkurse įmanoma tik tada, kai kokybės kartelė ne tik pasiekiama, bet ir nuolat išlaikoma. Kiekvieną rytą darykloje degustuojami visi tądien į rinką planuojami išleisti produktai – nuo alkoholinių ir nealkoholinių alaus rūšių iki giros. Šis procesas nėra formalumas: jame dalyvauja visi su gamyba susiję specialistai, gebantys tiksliai identifikuoti tiek teigiamus, tiek neigiamus aromatus bei skonio savybes. Jie puikiai žino, kokį profilį turi atitikti konkretus produktas, todėl vertinimas yra nuoseklus ir pagrįstas aiškiais standartais“, – pabrėžė J. Lingys.
Kiekviena „Švyturio“ alaus partija yra tikrinama atestuotoje laboratorijoje, atliekama dešimtys skirtingų testų. Visa kokybės sistema paremta vienu griežčiausių pasaulyje maisto saugos standartų – BRCGS, kuris užtikrina nuolatinę procesų kontrolę, skaidrumą ir nuoseklų tobulinimą. Kokybė čia nėra vertinama tik gamybos pabaigoje – ji nuolat stebima visame gamybos procese.
(be temos)