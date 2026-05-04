ESO: vietovėse, kuriose tinklo pralaidumai yra išnaudoti, klientai gali rinktis iš kelių alternatyvų

„Energetikos ministerijos iniciatyva (…) ESO plečia galimybes įsirengti saulės elektrines vietovėse, kuriose tinklo pralaidumai yra išnaudoti. Kaimynai dabar gali burtis į bendrą gaminančių vartotojų grupę (BGVG) ir pasidalinti galingesnio transformatoriaus įrengimo kaštus“, – teigiama pranešime.
Skelbiama, jog ši paslauga skirta ESO klientams, kurių elektrinių prijungimo galimybės ribotos dėl 10/0,4 kV transformatorių pralaidumo trūkumo.
„Siekiame, kad kiekvienas mūsų klientas galėtų tapti gaminančiu vartotoju. Vietovėse, kuriose tinklo pralaidumai yra išnaudoti, mūsų klientai gali rinktis bent iš kelių alternatyvų: nuo nutolusios elektrinės parke iki saulės elektrinės sistemos su kaupikliu, o dabar ESO siūlo dar vieną – galimybę kaimynams burtis į grupę ir pasidalinti galingesnio transformatoriaus įrengimo kaštus“, – pranešime cituojama ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.
„Į BGVG grupę galima jungtis tais atvejais, kai norint generuoti energiją į tinklą reikalingas didesnės galios transformatorius, nes šis tinklo elementas yra bendras visai grupei. Apie tokią galimybę klientus informuojame individualiai – pavyzdžiui, kai jie ESO svetainėje, skiltyje „Gaminantis vartotojas“, pasitikrina savo galimybes ir sužino, kad reikia keisti transformatorių, arba kai pateikus paraišką jos vertinimo metu nustatomas toks poreikis“, – pažymi ji.
ESO skaičiavimais, bendros gaminančių vartotojų grupės paslauga yra tikslinga, kai bent penkiems ar daugiau potencialių gaminančių vartotojų reikia keisti tą patį transformatorių.
„Teisės aktai numato, kad klientas, dėl kurio turi būti atliekama rekonstrukcija, turi padengti 50 proc. kaštų, o bendros gaminančių vartotojų grupės paslauga leis šią sumą pasidalinti tarp visų norinčių“, – teigiama pranešime.
„Gavę ESO informaciją apie tokią galimybę, BGVG suformavę kaimynai galės pateikti bendrą paraišką, ir jiems bus parengtos techninės prisijungimo sąlygos su išdalinta transformatoriaus pakeitimo kaina, pvz., vienam gyventojui toks pakeitimas kainuotų 15 tūkst. eurų, tačiau šią sumą padalijus 15 kaimynų, kiekvienam tektų mokėti po 1 tūkst. eurų“, – nurodo ESO.
Skaičiuojama, jog gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje jau viršijo 175 tūkst.
(be temos)