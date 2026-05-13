Finansų viceministras: siūlomi nemokumo administravimo rinkos pokyčiai – revoliuciniai

Viceministras Lukas Jakubonis sako sutinkantis su šio verslo atstovais, kad pataisos yra revoliucinės.
„Tai yra revoliucija, bet būtent to ir reikia šiandien šalyje“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitete teigė L. Jakubonis.
Nemokumo administratorių rūmams atstovaujantis lobistas Arnas Marcinkus komitete sakė, kad numatyti pokyčiai yra revoliuciniai: „Ir kas tikrai šitam įstatymo paketui visiškai nepadeda, kadangi, mūsų vertinimu, yra stipriai neproporcingi ir netgi, sakyčiau, vietomis drastiški“.
Biudžeto ir finansų komitetas Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimams, kuriuos inicijavo Finansų ministerija, trečiadienį pritarė praktiškai jų nekoregavęs.
Komitetas tik pasiūlė poveikio priemones už Nemokumo administratorių etikos kodekso pažeidimus ir pažeidimus, susijusius su kvalifikacijos kėlimu, skirti ne vėliau kaip per penkerius metus nuo pažeidimo padarymo.
Taip pat siekiant, kad būtų praplėsti nemokumo administratoriams taikomi nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, komitetas įtraukė teistumą už dokumentų klastojimą.
„Praktikoje pasitaiko atvejų, kai nemokumo administratoriai turi teistumą už dokumentų klastojimą, tačiau tai nelaikoma kliūtimi vykdyti šią veiklą“, – nurodoma komiteto išvadoje.
Įstatymo pakeitimai parengti atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) rekomendacijas.
A. Marcinkus priekaištavo, kad Finansų ministerija rėmėsi 2024 metų STT išvada, parengta pagal 2020–2022 metų duomenis, kurie yra pasenę.
„Jau yra praėję maždaug du su puse metų ir situacija, mūsų supratimu, yra tikrai pasikeitusi ir dalis dalykų yra visiškai nebeaktualūs arba jie yra išspręsti, – komitete teigė A. Marcinkus. – Projektu viskas eina visiškai radikaliai griežtinimo kryptimi ir, mūsų supratimu, visiškai neišlaikytas joks balansas tarp to, kaip turėtų būti reguliuojamas verslas ir kas šitam įstatymo projekte yra siūloma“.
Tuo metu L. Jakubonis teigė, kad daugelis reikalavimų griežtinami siekiant didinti skaidrumą bankroto administravimo rinkoje. Jis žada, kad prie papildomo užmokesčio administratoriams bus grįžta ir jau rudenį nauji siūlymai bus parengti.
„Šis klausimas vertas peržiūros. Pasižadame peržiūrėti atskirai, nes jis reikalauja detalesnių analizių“, – teigė viceministras.
Parlamentinis Ekonomikos ir inovacijų komitetas yra nepritaręs Nemokumo administratorių rūmų siūlymui didinti užmokestį už paslaugas, tačiau, anot jo, gali būti susitariama dėl papildomo atlygio – sėkmės mokesčio.
Nemokumo administratorių rūmai siūlė leisti kreditorių susirinkimui nustatyti administratoriams papildomą atlygį už turto pardavimą didesne kaina, beviltiškų skolų išieškojimą, inicijuotas civilines bylas, taip pat už gautas neplanuotas pajamas bei proceso sudėtingumą.
Bankrotų administratoriai priešinosi siūlymams naikinti nemokumo priežiūros komitetą, drausti pirkti paslaugas iš susijusių asmenų, drausti dirbti administratoriams keliose įmonėse.
Viceministras pabrėžė, kad penkerius metus veikęs priežiūros komitetas nieko savireguliacijos srityje nenuveikė: „Viskas buvo puikiai, o matome, kaip sektorius puikiai savireguliacija užsiima ir savipriežiūra. Taip puikiai, kad mums reikia STT analizės išvadų ir tokių labai drastiškų pakeitimų“.
Komitetas pritarė, kad iš Nemokumo administratorių rūmų funkcijų būtų išbraukta darbo organizavimo kontrolė, o ją perimtų Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (AVNT).
Jos vadovo Audriaus Linarto teigimu, rūmams buvo suteikta galimybė įvesti tvarkos administravimo procesuose, bet ja nebuvo pasinaudota.
„Jokio priežiūros mechanizmo nebuvo įvesta. (...) Dabar situaciją turime tokią, kad bėgant laikui mažėja nemokumo administravimo įmonių. Jeigu anksčiau ten buvo daugiau dirbančių darbuotojų, kurie galėjo vienas kitam padėti ir nereikėdavo pirkti paslaugų iš susijusių asmenų, tai dabar faktiškai įmonės yra labai nykštukinės“, – kalbėjo A. Linartas.
Pataisos taip pat numato, kad bankroto administratoriai iki 2027 metų pabaigos keliose įmonėse galėtų dirbti tik tuomet, jei jie administruoja anksčiau pradėtus procesus ir jeigu vyksta įmonės pertvarka prijungimo būdu. Toks reorganizavimas turėtų būti baigtas iki 2028 metų.
Komitetuose pritarimo nesulaukė ir Nemokumo administratorių rūmų prašymas sušvelninti sankcijas administratoriams už pažeidimus.
Finansų ministerija siūlo nuobaudų sąrašą papildyti pinigine bauda nuo 1 iki 50 minimalių mėnesio algų (dabar – beveik 58 tūkst. eurų).
Daugiausia diskusijų komitete vyko dėl siūlymo nemokumo administratoriams uždrausti pirkimus iš susijusių asmenų.
A. Marcinkaus teigimu, pirkimas iš susijusių asmenų dažniausiai vyksta per pirmą pusmetį nuo nemokios įmonės administravimo pradžios – iki kreditorių susirinkimo.
„Siūlome, kad toks dalykas turėtų būti labai aiškiai deklaruotas ir tada tai neturėtų būti radikalus draudimas“, – teigė A. Marcinkus.
Finansų viceministras aiškino, kad būtent STT siūlė įvesti tokį apribojimą: „Įžvelgė visokių korupcinių apraiškų. Reikia nepamiršti, kad kai kalbam apie susijusius asmenis, tai yra nemokumo administratoriaus seserys, broliai, žmonos ir panašiai“.
L. Jakubonio teigimu, perkant iš tokių žmonių ar įmonių, dažniausiai padidinamos sąnaudos.
„Neteisinga išpūsti sąnaudas, kaip dabar, tikėtina, tai daro tam tikruose procesuose nemokumo administratoriai per susijusių asmenų paslaugų įsigijimus ir tokiu būdu pabloginti visų kitų kreditorių sąlygas, kurie dalyvauja nemokumo procese“, – teigė viceministras.
Be kita ko, jis pabrėžė, kad paslaugų įsigijimas iš susijusių asmenų administratoriams yra ribojamas, bet ne draudžiamas.
